CST: URGE LEY DE TERCERIZACIÓN DEL EMPLEO

Jonathan CASTRO

A juicio de la Central Sandinista de los Trabajadores-José Benito Escobar, urge la inmediata aprobación de la iniciativa de Ley de Tercerización del Trabajo, que tiene 6 años de estar engavetada en la Comisión Laboral del Parlamento. Dicha Ley erradicaría la informalidad laboral y obligaría a los empleadores a asumir nuevos compromisos a favor de los trabajadores. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que accidentes como el ocurrido el viernes pasado donde dos obreros murieron soterrados, se debe a la informalidad que promueve la falta de acuerdos en la mesa del salario mínimo. Luis Barbosa, dirigente sindical de la CST, reto al presidente del Cosep a no seguir vetando la Ley de Tercerización del empleo. Barbosa, acuso a los empresarios de ser los promotores de la informalidad en el país al ausentarse de la mesa de negociación del salario mínimo. “Chanito habla de consenso y porque no viene aquí a firmar la Ley y a quitarle el veto para que formalicemos el empleo, no nos puede culpar por la falta de acuerdos en el Salario Mínimo cuando ellos fueron los que se ausentaron y no presentaron propuesta alguna, la culpa es de los ausentes”, señalo Barbosa. Por su parte el diputado Alberto Lacayo, presidente de la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional, expreso que empresarios y trabajadores no han encontrado el consenso. Lo que atrasa según él, es un asunto de forma y no de fondo al referirse a los términos empleador solidario y empleador subsidiario. Diputados y sindicalistas exigen la aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad del trabajo aprobada en abril del año 2007. El artículo 18 de la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo establece; que es obligación del empleador, adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar eficazmente la higiene y seguridad de sus trabajadores. El artículo 327 de la misma Ley, establece sanciones de 31 a 61 salarios mínimos y el cierre definitivo de las empresas cuando incurran en faltas graves, entre ellas la muerte de sus trabajadores por falta de equipos de higiene y seguridad.