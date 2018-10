14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 11:44 a.m. 11:44 a.m.

DENUNCIAN A SIEPAC POR ATENTAR CONTRA RESERVA FORESTAL EN RIVAS

Más de 230 árboles de una reserva forestal de Veracruz, Rivas, están en riesgo de desaparecer porque la Empresa Propietaria de la Red (EPR) del Sistema de interconexión eléctrica (SIEPAC), argumenta la necesidad de tumbarlos para dar mantenimiento a los cables de alta tensión. Unos Cables que hace tres años cruzaron la propiedad de Efraín Yescas sin previo aviso y obligando al propietario a firmar un acuerdo por los daños causados. Pero ahora Yescas refiere que EPR se niega a acatar una resolución de INAFOR que ordena reconocer los daños ambientales de la obra y hasta un 55% de 400 mil dólares que representa la inversión. El propietario teme que EPR ingrese por la fuerza y tale los arboles como ocurrió en una primera ocasión. 100%Noticias logro comunicarse vía telefónica con el representante de la empresa EPR, Fernando Álvarez Botero, e informó que el INAFOR habría emitido una nueva resolución donde establece que no tiene ninguna facultada para dirimir el caso. Álvarez Botero sin embargo no quiso mostrar en físico la nueva resolución de INAFOR aduciendo que no querían entrar en más contradicciones con el afectado. “Los daños no se han causado y llegó una resolución del INAFOR donde manifiestan que se declara incompetente para dirimir o efectuar una valoración correspondiente” dijo Álvarez Botero Un 98% de los árboles que se pretende talar son de cedro real, especies que aportan a la producción de más de mil toneladas de oxígeno y 20 mil galones de agua que benefician a tres comunidades rurales del departamento de Rivas. Por Jackson Orozco/100%Noticias