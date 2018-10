15, Abril, 2015 15, Abril, 2015 7:31 a.m. 7:31 a.m.

BAYARDO ARCE: ''ESTÀ TENSIONADA LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR PENSIÒN REDUCIDA DE VEJEZ

‘Yo creo que está muy tensionada la posibilidad de aumentar los que se les da de pensión reducida' así respondió el asesor presidencial Bayardo Arce a la petición que hicieron hoy los adultos mayores. "...Es bueno saber que la pensión reducida que se da a los mayores de 60 años que no pagaron todas sus cuotas, representan más de 35 millones de dólares al año y esos recursos no estaban disponibles en el INSS, entonces la Asamblea lo debe analizar’’, expresó Arce, en relación a la marcha que los adultos mayores protagonizaron hoy hacia la Asamblea Nacional, el INSS y Presidencia con el fin de introducir una iniciativa de ley que iguale la pensión reducida con el salario mínimo. Sobre el tema de la cooperación externa, que segùn el Banco Central bajó, el asesor presidencial Bayardo Arce aclaró que en el caso de la ayuda venezolana continùa y explicó que la misma por estar basada en el petróleo, al bajar éste baja la cooperación "si el petroleo baja de precio obviamente baja la cooperación", dijo al señalar que donde màs impacto ha tenido esa reducción es en el sector privado y no en el pùblico. En referencia a la encuesta de M Y R que consultò a unos 1,700 nicaragüenses sobre la situación del país, Arce dijo que aunque el país esta creciendo económicamente más que en toda centroamérica no se crece lo suficiente para la generación de empleo. Es por eso que según Arce, el gobierno busca incentivar la inversión extranjera y nacional y fijò sus esperanzas en proyectos como el canal interoceánico, tumarín y refinería. ‘’Vamos creciendo más que todo Centroamérica en el aspecto económico, pero necesitamos crecer más, y por eso el gobierno tiene políticas de incentivar las mega inversiones como el Canal, Tumarin y refinerías, al igual de crear nuevas medidas de siembra de café ‘Robusto’ en el Caribe, como estímulo de inversión y generar satisfacción en el pueblo’’, agregando que a pesar de los esfuerzos hechos y logros conseguidos‘’sabemos que hay muchas tareas pendientes y el funcionario que diga que ya se terminó la tarea no es serio’’ reiteró Arce. Fuente: 100% Noticias