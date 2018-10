15, Abril, 2015 15, Abril, 2015 7:52 a.m. 7:52 a.m.

CARLOS EMILIO LÒPEZ: ''EL CASTIGO A LA NIÑEZ CREA UNA SOCIEDAD VIOLENTA''

Luego que M&R Consultores levantara un estudio entre el 17 y el 30 de marzo de este año y revelara que el 80.6% de los encuestados cree que el castigo físico a niños por parte de sus padres sirve para corregirlo, el diputado y ex procurador de la niñez, Carlos Emilio López dijo que aunque el castigo físico se vea normal entre la mayoría no es normal y mas bien castigar a un niño crea una sociedad violenta. En entrevista telefónica con 100% Noticias, López dijo ‘’el castigo hacia la niñez es predominantemente aceptado por la sociedad; es algo cultural que viene de transmisión generacional. No solo en la familia sino en los centros educativos se fomenta el castigo como forma de educar. Es un problema mundial’’, reiteró el diputado de Asamblea Nacional. Cabe destacar que según el estudio, el 83.9% de los nicaragüenses revela que en su niñez o adolescencia le pegaron sus padres o tutores, y de esos el 86.1% considera que le benefició en su educación. La encuesta también indica que a un 39.5% de las personas les pegaron sus maestros en su infancia o adolescencia y de esos, el 51% cree que eso fue beneficioso para su formación. Para Emilio López, el haber sido víctima de violencia en la niñez, ‘’acarrea un trauma de castigo, las personas tienen baja autoestima, temores e inestabilidad emocional, porque ven el castigo como normal. Pero es una práctica social que debemos ir desterrando y erradicando. Al igual a como la violencia hacia las mujeres se ve normal, y el ‘’te pego porque te quiero, mas bien legitima la violencia como una forma de amor. Y el derecho de vivir libre de violencia y sin trato humillante es un derecho de todos sin discriminación’’, agregó. El diputado aclaró que con la entrada en vigencia del Código de la Familia, ‘’se pretende crear una cultura armoniosa, que cambie el castigo por la comunicación y la ternura, cambiar la violencia por amor. Y esto no significa que los padres no van ejercer autoridad sobre su hijos, porque también se debe orientar con métodos educativos armoniosos. Entonces, cuando se educa con el escucha, y no con el cállate; el resultado es mejor’’, manifestó López. Fuente: 100% Noticias