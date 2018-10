DESEMPLEO Y POBREZA AGOBIAN A LA POBLACION

Según la encuesta de MyR, el 28.1% de los encuestados opinan que el desempleo es el mayor problema que enfrenta el país, seguido de la pobreza con un 22.8%. El 75% de los nicaragüenses opinan que el tema económico es lo que más los agobia, mientras que un 19.8% opina que es el tema social, seguido de un 4% a los que les preocupa el tema político. “Aunque vamos creciendo más que toda Centroamérica todavía no crecemos lo suficiente para que todo los nicaragüenses y en especial los jóvenes puedan tener empleo, necesitamos crecer más, por eso tenemos políticas para incentivar la mega inversión como el Canal, Tumarin y la refinería”, dijo Bayardo Arce. “La única forma de seguir promoviendo empleo es atrayendo inversión, no existe otra forma de darle respuesta al empleo”, enfatizo José Adán Aguerri. Un tema polémico que es abordado en este sondeo de opinión, es el castigo físico como medida de corrección a los niños. La mayoría de los encuetados aprueba el castigo físico como medida de corrección a los menores, sin embargo la opinión de los consultados cambia, cuando se les pregunta; si los maestros también pueden aplicar el castigo físico como correctivo. “La relación de autoridad lleva intrínsecamente un derecho de los padres y que ese derecho es la corrección a través del castigo”, explico Raúl Obregón, Director de MyR Consultores. “Existe una transmisión generacional de la violencia, del castigo físico y el trato humillante a los niños como un método educativo, sin embargo el hecho que se vea normal no significa que sea bueno”, puntualizó el diputado sandinista Carlos Emilio López. Y es que el 83. 9 de los encuestados afirmaron que durante su niñez recibieron algún tipo de castigo físico de parte de sus padres o tutores. Un 86.1 señala que ese castigo, les ayudo a ser mejores personas en la sociedad. Jonathan Castro

