16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 7:20 a.m. 7:20 a.m.

CENTROAMERICA PODRÍA IMPLEMENTAR LOS ARRESTOS COMUNITARIOS

‘’Durante dos días hemos estado visitando despachos donde se desarrolla este programa que pretende establecer la orden de arresto comunitario, donde si alguien que comete un delito y está es un país que no es el suyo, no se haga una extradición y se condene en ese país’’, expresó Román Solís Zelaya, jurista y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien adelantó una idea que salio como resultado de la reunión del consejo judicial Centroamericano y del Caribe, que se desarrolló este miércoles y jueves en Managua. Cabe destacar, que el magistrado costarricense enfatizó que a través de la reuniones regionales, se espera gestionar este tipo de mecanismos de defensa en todo Centroamérica, debido a que la ‘’acción delictiva no tiene fronteras’’, agregó Solís en el programa 100% Entrevistas, dirigido por Lucia Pineda Ubau y trasmitido por 100% Noticias El Canal. El tema de los facilitadores judiciales que creó Nicaragua para evitar más carga judicial es un modelo que ahora comparte Costa Rica y que implementan desde hace 2 años en su país gracias a la colaboración que les ha dado el poder judicial nicaraguense, segun el magistrado Solís, quien informó que tienen 182 facilitadores que pretender aumentar. Fuente: 100% Entrevistas/100% Noticias