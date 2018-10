16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 9 a.m. 9 a.m.

PASTORA: ‘’UN DELINCUENTE AHORA ME DIFAMA’’

El comandante Cero Edén Pastora y encargado de dragar el Rio San Juan, reaccionó a una entrevista que publicó el Diario Extra del señor Agustín Reyes Aragón, quien señaló a Pastora de ser narcotraficante. Pastora dijo que este ciudadano que se ecnuentra en una cárcel de Costa Rica, está desesperado porque lo repatriarán a Nicaragua y según Pastora, se ha encargado desde las cárceles ticas a difamarlo. ‘’Puede decir lo que quiera, que vinieron naves espaciales con drogas. El no es un señor respetable, con tal de quedar bien con las autoridades ticas y que no lo entreguen a Nicaragua se pone a decir lo que quiere’’, expresó el encargado de la limpieza del Rio San Juan por vía telefónica a 100% Noticias. Pastora señalo que a ‘’un narcotraficante como el señor Reyes Aragón no se le puede creer’’ y cuestionò al Diario Extra por hacerle eco a las palabras de este reo acusado por tráfico de drogas. ‘’Puede calumniar y difamar, porque esas son las armas de esa gente. Conozco a su familia, soy amigo de sus hermanos, pero él se molestó conmigo porque empecé a limpiar allí en la zona del conflicto en Harbour Head donde estaba metido y fue descubierto por las autoridades costarricenses’’, reiteró el comandante Cero. Fuente: 100 Noticias