16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 9:49 a.m. 9:49 a.m.

SANDINISTAS PRESENTAN INICIATIVA DE LEY DE PENSIÓN REDUCIDA DE VEJEZ

Los diputados sandinistas se hicieron eco de la demanda de los adultos mayores e introdujeron ante la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para otorgarles vía Presupuesto General de la Republica la pensión reducida de vejez a los ancianos que no alcanzaron las 750 cotizaciones. Los ancianos demandan el derecho a la pensión reducida por ley y no por decreto presidencial, como está establecida desde el año 2013. Los diputados sandinistas aseguran que la iniciativa recoge todos los beneficios que hasta ahora se les otorgan a los ancianos. La Bancada del PLI, votara a favor del anteproyecto. “La iniciativa aún está circulando entre los diputados, pero puedo adelantarte que recoge todo los beneficios como; la atención médica, entrega de equipos y la pensión reducida, estamos restituyéndole ese derecho a nuestros adultos mayores”, refirió el diputado José Figueroa. “Nosotros vamos a respaldar en lleno esta demanda que la hacemos propia, es un derecho de nuestros viejitos”, señalo el diputado del PLI, Alberto Lacayo. El diputado Walmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento asegura que dicha ley, presionara aún más el déficit presupuestario. “Debemos dar respuesta a los adultos mayores pero no podemos negar que esto presionara el déficit presupuestario que ya ronda los 3,800 millones de córdobas”, explico Walmaro Gutiérrez. La Unidad del Adulto Mayor exige que la pensión que actualmente reciben unos 20 mil ancianos, sea equiparada gradualmente al salario mínimo nacional.