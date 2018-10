16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 11:45 a.m. 11:45 a.m.

DUARTE: LA BIBLIA AVALA EL CASTIGO FÍSICO COMO MEDIDA DE CORRECCIÓN

Para el Reverendo Omar Duarte, Pastor de la iglesia Rios de Agua Viva, el castigo físico a los niños como método de corrección no es malo siempre y cuando los padres lo apliquen con amor y no con odio. El religioso señala que la misma biblia establece el castigo físico para evitar que los hijos caigan en la necedad y en los malos caminos. La Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15, señala que la necedad está ligada en el corazón del muchacho; más la vara de la corrección la alejara de él. Para el Reverendo Omar Duarte, las sagradas escrituras nos dan la pauta de como los padres debemos corregir el mal comportamiento de nuestros hijos. “Estos son pasajes de las sagradas escrituras que nos dicen que a los hijos los podemos corregir físicamente siempre y cuando lo hagamos con amor y no con odio, la corrección física se puede aplicar sin maltratar al menor”, explico el Reverendo Duarte. La última encuesta de opinión realizada por la firma MyR, el 80.6% de los encuestados aprueba es el castigo físico como medida de corrección a los niños, sin embargo la opinión de los consultados cambia, cuando se les pregunta; si los maestros también pueden aplicar el castigo físico como correctivo. “Los maestros no estamos para infringir castigo corporal a los niños y niñas, nosotros como educadores tenemos la responsabilidad y la autoridad y disciplinar a través de la aplicación de valores”, manifestó José Antonio Zepeda,Secretario General ANDEN El Código de la Familia que entro en vigencia el pasado 8 de abril prohíbe el castigo físico como método de corrección de los menores. Jonathan Castro