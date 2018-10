20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 1:37 a.m. 1:37 a.m.

AUMENTA EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN NICARAGUA

Al menos 200 mil armas de fuego son portadas por civiles en Nicaragua, según estimaciones hechas por el ex subdirector de la Policía, Francisco Bautista Lara, quien señaló que esa cantidad aumenta cada año entre el 5 y 10%. El especialista en temas de seguridad señaló que el crecimiento anual de civiles con armas en Nicaragua está relacionado con el crecimiento poblacional y el desarrollo económico del país. En Nicaragua el aumento de civiles portando armas de fuego no está relacionado con problemas de inseguridad y violencia como sucede en otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, señaló el exjefe policial. Bautista Lara, dijo que la cifra de civiles portando armas de fuego tiene como referencia el último estudio que sobre este tema se hizo en el año 2011 donde se estimó en 150 mil. Ley 510 Diez años después de haber entrado en vigencia la Ley 510 o Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, el único cambio que ha tenido la referida legislación es el que refiere la obligatoriedad de someterse a un examen sicológico quienes desean portar armas de fuego. Para Bautista Lara, la implementación obligatoria de la evaluación psicológica es importante “porque no se puede autorizar una pistola a una persona con ideas suicidas o bien con actitud violenta”. El último censo de civiles portadores de armas hecho por la Policía en Junio del 2011, reveló que en el país habían 148 mil armas registradas legalmente en mano de 81 mil personas. Los compradores Según el más reciente informe sobre la tenencia de armas de fuego en poder de civiles, hecho por el Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (IEEP) indica que la mayoría de armas registradas por la población son de corto calibre como revólveres y pistolas. El mismo estudio reveló que las armas de mayor demanda entre la población masculina son los revólveres calibre 32 y las pistolas nueve milímetros; mientras las mujeres tienen preferencia por las pistolas calibre 22 y 25. Inspeccionan armerías El fin de semana la Policía realizó inspecciones en varias armerías de la capital para constatar si operan legalmente y si los documentos de las armas que reparaban estaban correctamente. De acuerdo con registro de la institución policial, solo en el Distrito II de la capital que es el más pequeño -territorialmente- de la ciudad están inscritas 2 mil armas de fuego en manos de 1,200 personas. La inspección a las armerías se extenderá por los próximos días y también cubrirá a quienes las portan, advirtiéndose que las armas que no estén portadas legalmente serán ocupadas y se abrirá un proceso investigativo. A pesar que Nicaragua tiene el mercado más pequeño de armas de fuego a nivel centroamericano, el número de civiles armados aumenta cada año entre el 5 y 10%. END