20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 2:12 a.m. 2:12 a.m.

PROYECTOS SOCIALES LLEVADOS A CABO POR FINANCIAMIENTO ONLINE

Al escribir “Nicaragua” en el buscador de Kickstarter aparecen múltiples respuestas. Este sitio web que facilita a personas de todo el mundo financien proyectos e ideas, ha permitido que varias iniciativas solidarias publicadas por extranjeros se lleven a cabo en Nicaragua. La construcción de un estudio de arte ecológico levantado con botellas de plástico, un libro con dibujos hechos por niños nicaragüenses y un programa de aprendizaje de poesía y teatro para niños de Granada y León, son algunos de los proyectos que se han financiado completamente gracias a los aportes de personas en Kickstarter. Fotografía en Potrerillos Jackie Munro es una fotógrafa, documentalista y educadora que conoció la comunidad de Potrerillos en Boaco en 2008 cuando era voluntaria de la organización Amigos de las Américas. Tras establecer lazos con la familia con la que se quedó, viajó una vez más y luego comenzó a armar su proyecto. Consiguió un poco más de mil dólares en Kickstarter y viajó una tercera vez para tomar fotografías y hacer clases de fotografía a los jóvenes y niños. “Mi clase se enfocó en la representación propia y en tener la confianza de contar su propia historia y las fotos de los jóvenes quedaron realmente poderosas. Algunas de sus imágenes son muy posadas y hermosas, y otras son íntimas y honestas”, explica Munro. El dinero que recaudó lo usó para comprar algunos elementos para la grabación, cámaras desechables para los estudiantes del curso de fotografía y pagar parte de los pasajes. Un puente nuevo Continental Crossings es una organización conformada por estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Iowa que viajan durante sus vacaciones a países en desarrollo para construir puentes en comunidades rurales. El último en quedar terminado fue en Cinta Verde, en Matagalpa. Para construir estos puentes se necesita alrededor de 15 mil dólares y aunque recibieron aportes de la municipalidad de Esquipulas, la organización Bridges to Prosperity y aportes que reunieron los jóvenes voluntarios, los 2 mil dólares que faltaban los consiguieron gracias a la campaña creada por la estudiante Sóley Porsteinsdóttir en Kickstarter. “El diseño y la construcción son fáciles en comparación a la recolección de fondos. Es por eso que Kickstarter es tan importante. También nos sirvió de publicidad. Así nos encontró un exalumno de la universidad que ahora está entrenando para ser un mentor del proyecto”, asegura Porsteinsdóttir. No todo es social Pese a que la mayoría de los proyectos que extranjeros buscan realizar en Nicaragua con fondos recibidos online son sociales, hay excepciones. Existen algunas iniciativas que solicitan financiar documentales o filmes que quieren realizar sobre Nicaragua o su gente. Una joven de Washington recibió 2,730 dólares para viajar a Nicaragua para sacar fotos a la gente que vive cerca de volcanes durante seis semanas. Un artista de Kansas logró reunir 4,700 dólares para visitar Nicaragua y participar de una residencia para aprender sobre los métodos de los indígenas para crear vasijas y la filtración de agua en cerámica. ¿Qué es Kickstarter? OPORTUNIDAD• Es un sitio web de financiamiento online para proyectos creativos. Desde su lanzamiento en 2009 se han recaudado fondos para más de 83 mil iniciativas. Para que los proyectos reciban el dinero que se les ha donado, deben alcanzar su meta en dólares. Si no se cumple, no reciben el dinero. Hasta la fecha el 44% de las ideas han logrado sus metas de financiamiento. END