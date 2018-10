20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 4:58 a.m. 4:58 a.m.

SISMOS DEL GRAN LAGO SON NORMALES

Los microsismos que se registraron en el Lago de Nicaragua son de origen tectónico y no están ligados al volcán concepción, explicó a 100%Noticias, el geofísico Eduardo Mayorga. De acuerdo a información publicada por el INETER, entre las 10:21 de la noche del domingo y las 6:18 de la mañana de este lunes, se reportan seis microsismos, todos ellos entre los 2.5 y 2 grados de magnitud. Todos estos movimientos han sido superficiales, entre los 1.2 y 5.4 kilómetros de profundidad. Además del Lago de Nicaragua se reportan sismos en la zona del volcán Momotombo y Estero Real, movimientos que no están interrelacionados. “Lo único en común es que son sismos corticales, sismos relacionados a la parte superior de la corteza continental, donde la profundidad no supera los 30 kilómetros” manifestó Mayorga. El experto indicó que es bueno que se generen sismos, porque la tierra libera energía acumulada. Por Jackson Orozco/100%Noticias