RUTH SELMA HERRERA: ''PAÍS VIVE CRISIS POR AGUA''

Nicaragua experimenta una crisis por agua y la situación será peor el próximo año, con un panorama no “gris” sino “negro” porque los ciudadanos no han administrado de forma correcta los recursos hídricos, ni el medio ambiente, advirtió Ruth Selma Herrera, ex presidenta ejecutiva de Enacal a 100%Noticias. “El próximo año va ser peor y mientras tengamos la presencia del (fenómeno) niño, pero además mientras sigamos botando árboles y dejemos de hacer infraestructura (para almacenar agua) pues desgraciadamente nuestro panorama no solamente será gris, sino negro. El tema de fondo es que tenemos que tener otra manera de gobernar el agua, otra manera de cuidar los boques, otra manera de administrar los recursos hídricos” dijo Herrera. La ex presidenta de Enacal también critico a los productores, ganaderos y la gran industria porque no invierten en obras de almacenamiento de agua a pesar que extraen el 70% del recurso de los suelos y no devuelven un “solo centavo” al país de lo que obtienen de sus ganancias. “No están invirtiendo, no se ha aprobado la ley de cánones en este país, todos los diputados y el gobierno central son cómplices de que nadie de esos productores paguen el agua y no se está invirtiendo en obras. El dinero se les está quedando en la bolsa a los productores y ganaderos porque ellos exportan sus productos y no pagan un centavo por el agua y lo que pagan los embotelladores es una limosna, cinco centavos dólar por cada metro cubico, es decir pagan más los asentamientos que los que venden agua embotellada” manifestó la ex funcionaria pública. Frente a esta realidad recomendó al gobierno, priorizar el tema del agua como se ha hecho con sectores como la construcción de carreteras y energía. Por Jackson Orozco/100%Noticias