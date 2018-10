20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 10 a.m. 10 a.m.

AUTORIDADES VIGILAN ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL VOLCÁN CONCEPCIÓN

"Hemos tenido una localización de cinco eventos que están entre las magnitudes de 2,4 a 2,8, con una profundidad bastante superficial que por eso, en algunas ocasiones que los sismos son un poco más fuertes, es que se vienen las pequeñitas explosiones de gases" en el coloso, dijo a periodistas la sismóloga Virginia Tenorio. "No hemos tenido reporte de grandes cantidades de cenizas, solamente exhalaciones de gases", explicó la científica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) La fuente precisó que los cincos sismos han sido localizados "propiamente debajo del cráter del volcán Concepción", de unos 1.610 metros de altura y uno de los más activos de la cadena volcánica de Nicaragua. La experta no descartó que, de continuar la actividad sísmica, ocurran pequeñas explosiones y la expulsión de cenizas. Las autoridades no han reportado daños a causa de la actividad. Desde 1883, el Concepción ha registrado 17 erupciones, la última de ellas en diciembre de 1999. Fuente: END