20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 10:15 a.m. 10:15 a.m.

150 DEMANDAS EN 12 DÍAS DE VIGENTE EL CÓDIGO DE FAMILIA

En 12 días han ingresado 150 demandas basadas en el Código de la Familia, según datos del poder judicial. Ese comportamiento según los jueces es normal, pero señalan que el único problema es que las demandas presentadas por los abogados no llenan todos los requisitos que establece el artículo 501 del Código. ‘’Están fallando en los elementos probatorios, no demuestran los hechos que prueben la demanda y esto atrasa el proceso porque deben proveer la identidad concreta de la persona demandada, ya que no se puede venir y proponer las cosas después. Se debe el proceso probatorio en la misma demanda’’, expresó a 100% Noticias la juez tercero del Tribunal de Familia Xiomara Rivera. Ampliación en breve... Fuente: 100% Noticias