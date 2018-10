20, Abril, 2015 20, Abril, 2015 10:20 a.m. 10:20 a.m.

SINAPRED ATENTO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD Y LA AGRICULTURA

El Dr. Guillermo González, Asesor Presidencial en Gestión de Riesgos, informó sobre la atención que está poniendo el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) a los efectos que podría provocar el cambio climático en la salud humana y la agricultura, principalmente en lo que respecta al aumento de la temperatura. Durante una entrevista concedida a periodistas en las instalaciones del SINAPRED, el Dr. González detalló parte de las recomendaciones sugeridas están orientadas a reducir el impacto del fenómeno y comenzar a implementar algunas estrategias para salir de esa dependencia de la naturaleza. "No podemos seguir actuando a como lo hacíamos hace 20 años, tenemos que tomar en consideración esa elevación de la temperatura, esa reducción de las lluvias, y tomar en cuenta el impacto en los suelos; por lo tanto tenemos que trabajar en el presente tomando en consideración todos esos cambios que se han venido dando", expresó González. Dijo que para el proceso de adaptación al cambio climático, de acuerdo al modelo que impulsa el Gobierno Sandinista, es importante que la población sea protagonista. Sobre el manejo y uso del agua, el Dr. González dijo que "Si antes se ha venido recomendando hervir y clorar el agua, estas medidas hay que extremarlas frente al calentamiento, porque el calentamiento es un factor que va a favorecer el crecimiento de microorganismos y parásitos". "El tema del agua, la rotación de los cultivos, el tema de utilizar abono orgánico son elementos que van a permitir que no baje la productividad por manzana; si logramos eso entre todos independientemente de las circunstancia del calentamiento vamos a salir adelante". Dijo que el calentamiento tendrá una incidencia en enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria y el dengue. "Si hemos insistido en que en cada hogar debemos eliminar los criaderos, esto debe intensificarse frente a este fenómeno y convertirse en un habito". Otra de las recomendaciones es no exponerse excesivamente al sol, para evitar la deshidratación e insolación y sobre todo tener cuidado con los niños y adultos que son las personas más frágiles frente a este fenómeno. Ineter continúa analizando el fenómeno Sobre una posible sequía, dijo que hasta el momento se espera un año neutro, "Es importante destacar que estamos ante fenómeno de calentamiento, que independientemente de la instalación o no del fenómeno del Niño nosotros tenemos que atender como Gobierno y sociedad en conjunto y tomar en cuenta los posibles impactos que esto tiene tanto en la salud humana, como en los elementos productivos y la agricultura el elemento más importantes", dijo González. Al referirse al tema de la seguridad alimentaria, González dijo que en Nicaragua el abordaje de la seguridad alimentaria es integral ya que hay más de 30 programas permanentemente interactuando con la población, por lo tanto señalo que si se llegara a producir una situación especial cuentan con un mecanismo de atención. Señaló que el gobierno sandinista ha venido trabajando desde hace años con diversos planes como el "Plan Sequía" con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los alimentos que garanticen las condiciones básicas de nutrición y de alimentación. "Parte de los aspectos que hemos señalado tienen que ver con la producción de los alimentos, pero también hay otras estrategias que el gobierno desarrolla para asegurar no solo la producción de los alimentos si no también que los alimentos lleguen a la población", agregó. Destacó también el trabajo que realiza Enabas para llevar los alimentos a las comunidades, además de los diversos programas como la Merienda Escolar y programas como los comedores infantiles en CDI, y los programas que promueve el Ministerio de Salud como la Lactancia Materna. En distintas reuniones científicas se había señalado que para el año 2100 se iban a sentir una serie de cambios importantes que se podían expresar por incrementos de las temperaturas promedios, por una reducción de los patrones de lluvias.