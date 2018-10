COMERCIANTES DEL MERCADITO HUGO CHÁVEZ LEGALIZAN SU SITUACIÓN

Con la obtención de la matrícula, estos vendedores pasaran a ser oficialmente comerciantes del mercado Mayoreo. El documento legal, les da la seguridad jurídica de que no volverán a ser desalojados, tal y como sucedió hace dos años atrás. “Me siento satisfecha porque este documento me permitirá poder aspirar a beneficios como créditos con los bancos y a dormir tranquila sin la zozobra de que mañana me van a desalojar”, expreso la señora Socorro Urbina, comerciante del mini mercado. “Ahora estos comerciantes deberán apegarse a las reglas del mercado y pagar por el arriendo de sus tramos, en primera instancia arreglamos que cada uno de ellos pagara 10 córdobas diarios”, explico Dennis Duarte Gerente Commama El Mayoreo Hasta la fecha solo 28 de los 128 comerciantes han retirado la matrícula de sus tramos. El gerente de este mercado, explico que la dirigencia del sindicato Carlos Fonseca Amador, está torpedeando el proceso, debido a que ellos quieren constituirse como una gerencia paralela a la de Commema. “Lo que pasa que la dirigencia sindical quiere cobrar impuestos, estarle pidiendo dinero a los comerciantes por mejoras y que nosotros como Conmema, les informemos de primero sobre decisiones administrativas que tomemos, no pueden haber dos administraciones en un mismo mercado y la ley es clara en señalar que quien administra los mercados en la capital es Commema”, manifestó Dennis Duarte. Está previsto que en las próximas semanas la Alcaldía de Managua, pavimente la zona y construya un casquete de 50 centímetros de grosor para que a los comerciantes no se les inunden sus tramos en invierno. Jonathan Castro

Los 128 comerciantes del mercadito Hugo Chávez ubicado en la terminal de buses del mercado El Mayoreo, iniciaron el proceso de legalización de sus pequeños tramos. La gerencia de Commema de este mercado, les ha extendido la matrícula y los permisos de operación a estos vendedores que hace dos años atrás fueron desalojados a la fuerza de estos mismos terrenos.