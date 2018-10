21, Abril, 2015 21, Abril, 2015 3:52 a.m. 3:52 a.m.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO PUEDEN COBRAR VIDAS DE NIÑOS POR DESCUIDO PATERNO

Para el padre del niño Giovanni González Balmaceda, de 2 años de edad, llevarlo en su motocicleta sin el casco de protección a visitar a su abuelita en una corta distancia de camino no tendría ninguna complicación, sin embargo ese descuido y desatender la Ley de Tránsito casi cobró la vida del menor al momento de que este impactó contra un camión la tarde del pasado 17 de abril. El pequeño Giovanni hoy se encuentra internado en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, tras haber sufrido un trauma craneoencefálico moderado, una fractura biparietal con un edema cerebral difuso, al cual está siendo tratado. “También tiene una fractura de fémur derecho que también va a requerir probablemente tratamiento quirúrgico, pero la fractura gracias a Dios de cráneo no amerita tratamiento quirúrgico, pero si tratamiento médico, que es con el que está ahora, él está un poco más estable en estos momentos, sin embargo la condición en la que vino era muy delicada”, explicó el Dr. Pedro José Castillo. “Mi niño andaba en la calle, cuando el papá se lo llevó donde su abuela, como a los 20 minutos volvieron a mi casa y me dijeron que el niño estaba grave, que habían chocado con un camión. Pero le doy gracias a Dios que mi niño está bien, a las personas que me lo trajeron de emergencia hasta el hospital, en Matagalpa el niño perdió el conocimiento y le pedí a Dios que no se lo llevará, en Matagalpa me lo enviaron al Lenin Fonseca y de ahí a La Mascota, donde me lo han atendido bien”, comentó Heyling del Rosario Balmaceda, madre del menor. El traslado inmediato que se realizó del paciente hacia el Hospital Regional de Matagalpa, posteriormente al Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca y La Mascota, contribuyó a su estabilización. “El niño está estable, un poco más contento, ya está un poco más contento, vino bastante somnoliento al momento de su ingreso y ahora está un poco más activo”, añadió el galeno. Al igual que esta familia que habita en la comunidad Buena Vista del municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, muchos padres no cumplen con lo estipulado en la Ley de Tránsito, en lo que respecta a la prohibición de llevar niños menores de ocho años como pasajeros, además de no portar el casco de protección creyendo que no les pasará ningún accidente por hacer un viaje cercano. “Un llamado a la prudencia, la sensatez y creo que la mayor cantidad de accidentes se da por errores humanos, hay que obedecer las leyes de tránsito, usar todas las medidas de protección, principalmente cuando uno va en las motos, que es cuando uno más sufre”, expresó el Dr. Castillo. La subdirectora del Hospital, doctora Miriam Chamorro, enfatizó la importancia de las medidas de prevención que deben tomar los padres de familia, dado que los niños menores de 14 años están expuestos a cualquier tipo de accidentes, principalmente los niños que van en motos, están muy expuestos, son niños que sufren politraumas y que al momento del accidente acuden a las unidades de salud en condiciones bien criticas. “Afortunadamente en el hospital nosotros contamos con todos los especialistas para hacer una atención integral, tenemos todos los recursos pero no se trata de tener los recursos sino que se trata de prevenir y tomar medidas de precaución. No se trata que les pongan el casco a los niños cuando van en las motocicletas, sino que no deben transportar a sus niños en este tipo de vehículos”, reiteró la Dra. Chamorro. Balmaceda hace el llamado a los padres de familia a no transportar a sus hijos menores en motocicletas, a tomar las medidas de precaución y no conducir en estado de ebriedad y cansancio. 19 Digital