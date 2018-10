ANALIZAN POSIBLE CANDIDATURA DE HIJA DE VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO

La posible postulación a la presidencia de la república de Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, fue analizada por el comentarista político Jaime Arellano y el ex canciller del país Francisco Aguirre Sacasa en el programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal. Aguirre calificó como ‘’una excelente candidata y de labrarse mèrito propio’’ a Cristiana, en caso que perfile como aspirante a la presidencia del PLI en el 2016 y que causa a la vez expectativa en demás partidos políticos que se preparan para esas elecciones donde se espera que los nicaragüenses ejerzan su derecho al voto. Por otro lado Aguirre Sacasa considera de suma importancia el innovar el proceso del derecho al voto a los nicaragüenses y se realice un cambio no solamente de la administración del Consejo Supremo Electoral sino del proceso, el cual facilite unas elecciones libres y transparentes. ‘’Se debe hacer una distribución justa y equitativa de cedulas, de manera que el gobierno de prioridad a esa problemática, debido a la cantidad de personas que aún no tienen el documento de identidad y no podrán votar y elegir al candidato de su preferencia’’, precisó. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/100% Noticias