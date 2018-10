21, Abril, 2015 21, Abril, 2015 8:03 a.m. 8:03 a.m.

POLICÍA NACIONAL LLAMA A LOS CONDUCTORES A REALIZAR INSPECCIÓN MECÀNICA A TIEMPO

La Policía Nacional hace un llamado a la población de aprovechar la prórroga otorgada de la inspección vehicular y no dejar las cosas para última hora. Las autoridades advierten que las multas no se detendrán sobre vencimientos de los otros trámites como el sticker de rodamiento y la licencia de conducir y se aplicarán las multas a quienes infrinjan las leyes de tránsito. ‘’Quien anda sin sticker, sin seguro, e infringe leyes de tránsito, se le aplicará la multa, porque a lo único a lo que se le dará prórroga es la emisión de gases’’, manifestó el comisionado Juan Valle, delegado de Transito de Managua. De acuerdo con un comunicado enviado por la Policía Nacional, esta decisión “tiene la única finalidad de facilitar el tiempo necesario a todos aquellos propietarios de vehículos que no cumplieron con la inspección anual de emisión de gases e inspección mecánica, en el período establecido. Cabe destacar que la reforma a la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, establece que la inspección mecánica y la revisión de emisión de gases a todo vehículo debe hacerse de forma anual. A muchos conductores se les ha vencido o está por vencerse el tiempo de revisión de ambos procedimientos para que puedan circular libremente por las vías. Fuente: 100% Noticias