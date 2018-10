22, Abril, 2015 22, Abril, 2015 1:33 a.m. 1:33 a.m.

MINSA EN BUSCA DE ALTERNATIVAS PARA COMBATIR EFECTOS DEL CALOR

Especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) sostuvieron un encuentro en el que analizaron y plantearon las acciones que formarán parte del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, esto con el objetivo de garantizar el bienestar de los nicaragüenses, sobre todo de los pacientes crónicos, ancianos y niños. El doctor Gustavo Porras expresó que dando cumplimiento a las orientaciones del gobierno central se estarán desarrollando acciones en cada una de las unidades de salud, para evitar que más personas sufran los embates de las altas temperaturas producto de las variaciones del clima. “El Minsa va estar tomando medidas para que la población se sienta segura y para ello estamos discutiendo las medidas que debemos de tomar, tanto en el Ministerio de Salud como en otros ámbitos, o dentro de la sociedad en su subconjunto, para que no se den situaciones lamentables” refirió. Así mismo, la doctora Sonia Castro, titular del Minsa se refirió a las acciones preventivas que se deben ejecutar desde los hogares y las unidades de salud, lo cual estará garantizando la estabilidad clínica de los nicaragüenses. “Es importante que la población tome sus propias medidas y por nuestra parte estamos trabajando en una estrategia nacional de prevención al daño ocasionado por el cambio climático, nosotros estamos analizando las propuestas de nuestros especialistas y posteriormente haremos un plan de trabajo especifico que será transmitido a la población. Es necesario que se tome en cuenta la hidratación y la no automedicación en los pacientes crónicos”, señaló. Especialistas recomiendan desarrollar medidas de prevención desde el hogar La hidratación, alimentación y la debida asistencia médica juegan un papel fundamental en la prevención de crisis provocadas por enfermedades que con la presencia de las altas temperaturas aumentan, tal es el caso de los pacientes con hipertensión, mujeres embarazadas o cuadros alérgicos. “Una de las indicaciones que deben tener en cuenta los pacientes hipertensos y con cuadros cardiológicos es la medicación, deben de estar orientados en su tiempo y forma con su tratamiento, en un dado caso que el paciente presente alguna sintomatología, el paciente no debe suponer sino que debe buscar atención médica. En tiempos de calor la hidratación es fundamental, lo indicado es tomar dos litros de agua diaria”, orientó la doctora Silvia Romero. “Un niño que ya ingiere alimentos se le debe suministrar agua en ciertas cantidades, monitoreándolo a través de la diuresis (orina) lo cual es un indicador típico en esa edad, ya que al no orinar lo suficiente se podría estar presentando un cuadro de deshidratación, lo más importante es no ingerir bebidas con cargas de azúcares, porque esto no contribuye a reducir la deshidratación” concluyó el doctor Gerardo Mejía. 19 Digital