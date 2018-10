22, Abril, 2015 22, Abril, 2015 2:32 a.m. 2:32 a.m.

POLICÍA VIGILA AVENIDAS Y CALLES PARA PREVENIR ROBOS EN TAXIS

Agente de la Dirección de Tránsito Nacional continúan efectuando el trabajo de prevención contra el delito en las calles y avenidas de la capital, para ello efectúan revisión de documentos de los conductores del Transporte Urbano Selectivo (Taxis) con el objetivo de reducir los índices de delitos de los que son víctimas los señores del volante y sus pasajeros. Las acciones que a lo largo de estos meses ha venido desarrollando la Policía Nacional desde cada una de sus direcciones, ha permitido una importante reducción de los asaltos y agresiones a taxistas, sobre todo durante horas de la noche y la madrugada, resultados que son reafirmados por los conductores y usuarios. “Cuando ando laborando en horas de la noche me siento más seguro al ver a los agentes en las calles, la seguridad tanto para los pasajeros como para nosotros está garantizada. Los taxistas corremos muchos riesgos porque no sabemos a quién montamos y por eso me siento satisfecho con el trabajo que están realizando”, manifestó Jairo Morales. “La seguridad que brinda la Policía nos ayuda a trabajar en confianza, muchos de nosotros tenemos que trabajar durante las noches y en ocasiones exponemos nuestras vidas, sin embargo al estar la policía desplegada los delincuentes no actúan de la misma manera”, señaló Gustavo Cruz. “Es muy bueno que la Policía esté inspeccionando este servicio porque de esta manera los pasajeros nos sentimos seguros y confiados de que nada nos va a ocurrir durante nuestro viaje”, destacó Guillermina Gutiérrez, usuaria. El Plan de seguridad policial fortalece la seguridad a todos los niveles, a través de la revisión de los documentos de los conductores y de quienes prestan servicios de transporte, así lo afirmó el Capitán Orlando Rodríguez, segundo Jefe de la Dirección de Tránsito. 19 Digital