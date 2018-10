23, Abril, 2015 23, Abril, 2015 7:54 a.m. 7:54 a.m.

EQUIPO DE BALONCESTO 'HOUSTON BLAZE' LLEGÓ A NICARAGUA

El equipo de baloncesto Houston Blaze, de Estados Unidos, llegó esta mañana (11:30 am) al Aeropuerto Internacional de Augusto C. Sandino de Managua, para protagonizar tres partidos de gran espectáculo con un seleccionado del Torneo Carlos Ulloa In Memoriam. Dirigidos por el promotor de la Organización Houston Blaze, Marlon Moraga, el quinteto pinolero y estadounidense tendrán su primer encuentro este viernes en la Cancha El Brigadista de Matagalpa, desde las 6:00 p.m. El segundo choque tendrá lugar en el Gimnasio Otto Casco de Jinotega a la misma hora, mientras que el domingo, tras el concurso de tiros y clavadas, se realizará el tercer Juego de Estrellas en el Parque Luis Alfonso Velásquez, a las 7:00 p.m. En el mismo escenario, los equipos del Torneo de Baloncesto Femenino Luisa Amanda Espinoza In Memoria, también protagonizarán un Juego de Estrellas de Novatas a las 4:00 p.m., y otro Juego de Estrellas Mayores entre el equipo femenino Nacional de Ingenieros, de Honduras, conjunto que confirmó su participación esta mañana. Fuente: END