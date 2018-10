24, Abril, 2015 24, Abril, 2015 5:04 a.m. 5:04 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA PIDE A ASAMBLEA NACIONAL AUTORIZAR SATÉLITES RUSOS

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió con carácter urgente a la Asamblea Nacional autorizar un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para uso no militar. “El presidente (Ortega) envió a la Asamblea (Legislativa) un convenio firmado por Nicaragua y Rusia para el aprovechamiento de espacios no terrestres, es decir satelitales, para uso no militares”, dijo el jefe del grupo parlamentario sandinista, EdwinCastro, a Radio Nicaragua. Castro explicó que el uso de esos satélites rusos será para”apoyar el proceso de prevención del cambio climático y de desastres naturales”, al igual, según dijo, como el acuerdo que Nicaragua tiene con Estados Unidos. Rusia firmó en el 2012 un acuerdo con Nicaragua para la instalación de estaciones para regular sus satélites GLONASS. Según Castro, la Duma (Cámara de Diputados) de Rusia ratificó el acuerdo a comienzos de año y ahora falta la ratificación por parte del Parlamento nicaragüense. “El gobierno de la Federación de Rusia, por medio de la Agencia Federal Espacial, prestará asistencia a Nicaragua para lograr la implementación de los proyectos resultantes de la cooperación”, señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial. Nicaragua brindará colaboración a Rusia para la implementación y desarrollo de los planes y proyectos conjuntos, utilizando bases experimentales, científicas e industriales, según la iniciativa. Prioridad “El gobierno de Nicaragua considera que es una prioridad el intercambio de información científica y técnica, recabar experiencias y datos experimentales, la aprobación de los resultados de investigación y experimentación que generen los proyectos de esta cooperación”, añade el documento. Asimismo, considera una prioridad “la utilización de equipos en diversas áreas de la ciencia espacial y la explotación de tecnologías espaciales y su aplicación práctica, la actividad conjunta de navegación satelital, incluida la investigación astrofísica y los fines planetarios con fines pacíficos”. Los satélites GLONASS son el equivalente a los GPS de Estados Unidos (Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés). Castro adelantó que una de las antenas rusas será instalada cerca de la laguna de Nejapa, al sur de Managua. Fuente: END