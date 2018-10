26, Abril, 2015 26, Abril, 2015 3:16 a.m. 3:16 a.m.

LIBERAN A MEDICO MILITAR ACUSADO CONTRA EL DECORO MILITAR

El médico y teniente primero Yader Montiel Meza fue liberado el viernes, un día antes de la fecha establecida por un juez militar que lo mandó a prisión por el delito contra el decoro militar del Ejército de Nicaragua. La sentencia dictada a Montiel Meza fue de tres meses y 15 días. Esta se cumpliría el 25 de abril, pues permanecía detenido desde el pasado 8 de enero. El médico Montiel Meza fue encontrado culpable en el juicio efectuado en el V Comando Militar el pasado 10 de marzo por opinar y calificar como una “Navidad Roja” el desalojo sangriento que vivieron los campesinos de El Tule, en San Miguelito, Río San Juan, el pasado 24 de diciembre, en protesta por el proyecto del Canal. Narcisa Montiel, hermana del militar confirmó su libertad, pero dijo que por el momento este no se referirá a la situación vivida. Indicó que su pariente está de vacaciones para luego reincorporarse a sus labores, a una unidad en Managua donde ha sido designado. Pero no descartó que en su momento este deje la vida militar. “Yo le voy a decir una cosa, la sentencia que finalizó no fue nada grato para nosotros, porque sabíamos que en ley y derechos él nunca debió haber sido sentenciado a ningún tiempo de cárcel, porque en ningún artículo estaba estimado lo que a él le enjuiciaron, pero como habían de por medio vidas humanas de la familia entonces no se pudo”, dijo Narcisa. También criticó que a su hermano lo hayan obligado a firmar una carta de disculpas al Ejército, mientras se realizaba el proceso judicial. “Nunca, nunca pensamos que eso llegaría a suceder y por algo que verdaderamente no tenía caso”, sostuvo Narcisa Montiel. 105 días de cárcel fue la sentencia a la que fue obligado a cumplir el médico militar, hecho que ameritó una condena pública de diferentes sectores por considerarla una sentencia política. LA PRENSA