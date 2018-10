26, Abril, 2015 26, Abril, 2015 8:42 a.m. 8:42 a.m.

CONTINÚA INTENSA JORNADA DE VACUNACIÓN EN BARRIOS DE MANAGUA

Con la llegada del invierno, el sistema inmunitario queda más expuesto, provocando enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación a tiempo, es por eso, que centenares de personas conscientes de la importancia de la vacunación asistieron a los 28 puestos ubicados en la capital. En Managua se aplicarán 415,739 dosis y un millón de desparasitantes a niños y niñas. “Hemos estado vacunando casa a casa, vacunando en el centro, la vacunación escolar. Recordemos que son ocho vacunas las que estamos aplicando que previenen 14 enfermedades, vacunas gratis que nuestro Buen Gobierno pone a disposición de la población”, explicó la doctora Guillermina Quan, directora del centro de salud Sócrates Flores. “La jornada va avanzando, abrimos todos los puestos que teníamos planificado para este fin de semana”, afirmó. Mujeres embarazadas, adultos, niños y adolescentes han acudido a los puestos autorizados para aplicarse la dosis que previene enfermedades como la poliomielitis, neumococo, meningitis, rubeola, sarampión y tétano se previenen en la jornada de vacunación, evitando así muertes tanto de niños como adultos. “Es muy importante para prevenir tantas enfermedades. Yo le mantengo las vacunas al niño, por eso esta jornada me parece importante y veo que está haciendo cosas buenas el gobierno”, aseguró Ángela Sotomayor, quien llevó a su hijo a vacunar. “Me parece muy bien que nos estén vacunando porque es algo que nosotros necesitamos. Yo me vacuné contra el tétano, invito a todos los pobladores, esto previene varias enfermedades y más ahora que viene el invierno”, manifestó el joven Fernando Pérez. Nadieska Cubillo, llegó desde temprano al puesto de vacunación ubicado en San Antonio para recibir la dosis que previene el tétano. “Estas vacunas son buenas para prevenir varias enfermedades más ahora con tantos cambios de clima y el calor que está haciendo, por eso esto nos ayuda a mantenernos sanos y a los niños también”. Por su parte, el señor Giovanni Herrera, señaló que “Traigo a toda mi familia a vacunar, siempre lo hago porque es importante mantener los refuerzos, uno no sabe en qué momento se bajan las defensas y nuestro cuerpo puede ser minado por una enfermedad por eso debemos estar al día con las vacunas”, finalizó. EL 19 DIGITAL