27, Abril, 2015 27, Abril, 2015 1:37 a.m. 1:37 a.m.

MTI NO AUTORIZA ALZA DE TARIFA EN TRANSPORTE

El titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Fernando Martínez, aseguró que todavía no existe “ninguna justificación” para el alza de la tarifa de transporte en ninguno de los corredores del país. Representantes de cooperativas de transporte interurbano del país han insistido en solicitar una reunión al MTI para discutir un reajuste al pliego tarifario bajo el que operan las 3,200 unidades que existen en el país, dado que el Gobierno retiró al gremio el subsidio en los combustibles. “Hemos estado reunidos con ellos, hay una mesa técnica y se analizan cómo están los costos y están todavía en las condiciones desde antes que se diera el subsidio (…) pero todavía no hay justificación para reclamar alzas en las tarifas”, declaró Martínez. Asimismo indicó que hay factores que ayudan a la reducción de costos, por ejemplo “el cambio que ha tenido Nicaragua en su infraestructura vial” que permite tener carreteras en buen estado, sin baches, donde no es necesario frenar constantemente y que compensa el ahorro de los transportistas. Han bajado precios Martínez insistió que “más bien en algunos lugares donde se ha cambiado la estructura de la carretera o el camino y se pasa a ser transitable todo el tiempo los mismos transportistas han decidido bajar la tarifa”. Mencionó, por ejemplo algunas rutas de Nueva Guinea, de Esquipulas, Puertas Viejas, que han sido “reducciones justas”. “Siempre estamos abiertos para analizar la situación, pero hasta el momento no se ha permitido ningún tipo de aumentos”, agregó. El MTI publicó recientemente en su portal web que “el costo del pasaje se mantiene” desde septiembre de 2012 que se aprobó. Sin embargo, algunos transportistas han propuesto aumentarlo entre un 15 y 30 por ciento. Hay fondos El ministro declaró que existen ya en el país 4 mil kilómetros de carreteras y esperan aumentar unos 180 kilómetros más al finalizar el 2015. “Para los próximos cinco años tenemos aprobados unos 1,000 millones de dólares para trabajar en carreteras nuevas y ampliaciones, con diferentes fondos internacionales”, dijo. El MTI inauguró el proyecto de adoquinado Las Sabanas-San José de Cusmapa, ubicado en el departamento de Madriz. El proyecto consiste en la rehabilitación de 11.29 kilómetros, con un costo de más de 115 millones de córdobas financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Martínez mencionó además que se están realizando los estudios para construir una circunvalación en Managua que inicie en Ticuantepe y termine en Nejapa “que tiene mucha posibilidad de financiamiento”. “Quiero insistir que las carreteras se mejoran para dar comodidad a la población, para llegar más pronto, pero no para llegar al cementerio. La calidad de la carretera no es la causante de los accidentes, sino las personas que irresponsablemente conducen”, insistió. Lamentó el caso de la carretera Nejapa-Puerto Sandino donde “se están presentando accidentes” por manejar a alta velocidad “cuando la solución es que cada quien conduzca responsablemente”. END