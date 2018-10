27, Abril, 2015 27, Abril, 2015 10:06 a.m. 10:06 a.m.

COSEP Y TRANSPORTE DE CARGA DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN ADUANAS DE CENTROAMÉRICA.

Transportistas de carga y el COSEP denuncian corrupción en aduanas centroamericanas, señalando que para un trámite rápido de ingreso al país, deben hacer filas en las fronteras y pagar entre 10 a 30 dólares respectivamente. ‘’Esos gestores de cobro no son parte de la dirección de aduanas, pero son autorizados por las agencias aduaneras y vienen ofreciendo a los transportistas si quieren el trámite rápidos cobrándoles 10 dólares y las personas que no andan o no quieren pagar deben esperar más de 12 horas en las fila de hasta 5 kilómetros dependiendo de la frontera’’, expresó Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas de Carga, ATN. Según Altamirano, los trasportistas también son víctimas de robo cuando salen de sus vehículos a realizar los trámites en las ventanillas de aduana y por ello recurren a los gestores para que le tramite se agilice. ‘’Es por eso que pedimos se realice un proceso más rápido en la aduana y eviten los obstáculos en las fronteras, ya que deben reconocer los documentos que son entregados por los transportistas, porque los documentos originales deben ser entregados una vez que se nacionalice el producto’’, reiteró. ‘Nos vamos a reunir con los ministros de comercio para mejorar el proceso de ingreso de la carga a los países y eliminar este tipo de cobro’’, expresó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. 100% Noticias