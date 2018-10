SENTENCIA A ACUSADOS DE TRIPLE ASESINATO SERÁ EL 10 DE JUNIO

6:45 a.m.

El próximo 10 de junio se realizará el juicio en el que se decidirá la culpabilidad o no de los cinco acusados de participar en el triple asesinato donde fueron ultimados Santos Bravo Gómez, su hija Lucía Leticia Bravo Murillo y su pareja Rosibel Murillo. La remisión a juicio ha sido ordenada por el juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Julio Cesar Arias, quien mantuvo la prisión preventiva para los cinco procesados por considerar que no han cambiado las circunstancias que motivaron la imposición de esa medida cautelar en la audiencia preliminar. Antes de dictar su resolución, el juez Arias rechazó los incidentes y excepciones que presentaron los abogados Héctor Sandoval, Álvaro García y Clementina Orozco, quienes se opusieron a que la causa fuera remitida a juicio.La continuación de la audiencia inicial --que se extendió por dos horas-- se vio interrumpida algunos minutos cuando Dionisio Bravo, hermano del comerciante Santos Bravo, tomó por asalto la palabra para culpar del crimen a Blanca Nubia Tórrez, mamá de Nahum.Sobre la petición de la Fiscalía de quemar objetos y prendas de vestir (de las tres víctimas) encontradas en la escena del crimen, por encontrarse en estado de contaminación, el judicial pidió a los abogados defensores pronunciarse en un tiempo prudencial en relación a que si están o no de acuerdo con la destrucción de las mismas, ya que están ofrecidos como elementos probatorios. Fuente: END