APRUEBAN BASES SATELITALES RUSAS CON FINES PACÍFICOS EN NICARAGUA

8:04 a.m.

El convenio firmado por los Gobiernos de Nicaragua y Rusia en 2012 para la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos, permitiría a Moscú instalar estaciones terrenas en el país para sus satélites conocidos como Glonas.

Los satélites ayudarán al país a tener un intercambio de información científica y cultural sobre el cambio climático, en la producción agrícola, entre otros beneficios, argumentó Castro.

El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes un convenio con Rusia para la instalación de bases satelitales con fines civiles, pero la oposición lo rechazó y tildó de "elefante blanco", según fuentes legislativas. El decreto, enviado de urgencia por el presidente Daniel Ortega la semana pasada, fue apoyado por los 63 diputados oficialistas junto con dos aliados y fue rechazado por 23 miembros de la oposición.El sistema Glonass, a cargo de la Agencia Federal Espacial de Rusia, es el equivalente al Sistema de Posicionamiento Global de Estados Unidos. Nicaragua es uno de los más de 30 países con los que Moscú está negociando la instalación de estaciones de satélites, a cargo de dicha agencia espacial, según ha dicho a periodistas el embajador ruso en Managua, Nicolay Vladimir.Rusia debería enfocar su cooperación con el país al desarrollo de una verdadera democracia, "y no estar con elefantes blancos que no llenan al pueblo, más bien (le) causan temor y desconfianza", dijo la diputada del derechista Partido Liberal Independiente (PLI), María Sequeira. La legisladora criticó el carácter de urgencia dado al proyecto por el Ejecutivo que por toda explicación aclaró que tiene propósitos pacíficos. "Si pensamos en cambio climático y desastres naturales, no tenemos más que hacer que apoyar el convenio", respondió el jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro.Rusia presta ayuda a Nicaragua en el ámbito económico, militar, en situaciones de desastres naturales y lucha contra el narcotráfico, donación de autobuses para transporte público, trigo, hospitales de campaña para emergencias, entre otros. Fuente: END