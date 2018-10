29, Abril, 2015 29, Abril, 2015 1:54 a.m. 1:54 a.m.

ZONAS FRANCAS FINANCIERAS PODRÍAN CONTAMINAR EL SISTEMA FINANCIERO DE NICARAGUA

La posible creación de una zona financiera internacional, figura incorporada en la reforma a la legislación de Zonas Francas Industriales propuesta por el poder ejecutivo, podría “contaminar” al Sistema Financiero de Nicaragua que goza de una excelente sanidad, advirtió el jurista Alejandro Aguilar. “Si crean mecanismos que se pueden convertir en refugio de entidades financieras de dudosa transparencia, le están creando un problema al país, un problema que no existe; le estarían creando un problema a los bancos que en estos momentos gozan de mucha sanidad y todos están sometidos a regulaciones y supervisiones. Este es un riesgo que el país no necesita, lo que necesita es ser colaborador internacional en materia financiera y tributaria”, explicó Aguilar, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana, UAM. El artículo 2 de la iniciativa de Ley de Reforma al Decreto No. 46-91 de Zonas Francas Industriales de Exportación, enviada por el Ejecutivo, indica que se podrá crear una zona financiera internacional autónoma, en la cual se podrían ofrecer de manera extraterritorial servicios financieros y otras actividades económicas conexas que contribuyan a su desarrollo, la que para todos los efectos deberá ser considerada como situada fuera del territorio nacional, y será creada como ley especial promulgada por la Asamblea Nacional. “No le veo cuál es la utilidad, pero si hay algún modelo que están tomando, que expliquen cómo funciona porque esto trae riesgos serios al país, riesgos que no podemos manejar, prever, ni controlar”, comentó Aguilar. Siboif: no habrá competencia desleal El Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Siboif, Víctor Urcuyo, dijo que en ningún momento la iniciativa de reforma a la ley de Zonas Francas y la creación de una zona financiera internacional provocaría una competencia desleal contra el sistema financiero nicaragüense. “La gente se alarma sin conocer los hechos, aquí estamos hablando de una Zona Franca Off Shore (venta hacia afuera), que solo beneficios trae al país, allí vendrán a operar grandes compañías como Microsoft, General Electric y grandes bancos mundiales, pero jamás serán competencia desleal para las empresas nacionales, no tendrá injerencia en el país. El presidente Ortega está bien ubicado y jamás va a perjudicar a las empresas nacionales”, aseguró el Superintendente. Diputados: fortalece crecimiento El diputado del gobernante Frente Sandinista (FSLN), José Figueroa, explicó que ahora las zonas francas se han diversificado en todo el mundo y la idea de la reforma consiste en modernizarse. “Se propone crear una zona franca financiera, esto es para diversificar y atraer más capital extranjero, además de fortalecer la capacidad exportadora de Nicaragua”, explicó. Para el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, la reforma a la Ley de Zona Franca tiene como objetivo garantizar la agilidad de los trámites en un sector tan importante para la dinámica y el crecimiento económico del país. Bancos: debe prevalecer el consenso El Gerente General del Banpro y Vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, Luis Rivas expresó que es prematuro hablar de paraíso fiscal y que está seguro que prevalecerá el consenso. “La Asamblea tendrá que aprobar una ley especificando el régimen legal que regirá en la zona financiera y estamos seguros que esta ley se aprobará de consenso en el marco del diálogo público privado que ha prevalecido”, explicó. El banquero opinó que los legisladores tendrían que tener cuidado de preservar los logros obtenidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y evitar la competencia desleal con el sistema financiero nacional. Fuera de “lista gris” El pasado febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, confirmó la salida de Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo o la llamada “Lista Gris”, un hecho reconocido como un logro significativo por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, Denis Membreño, a quien tratamos de contactar este martes, pero no fue posible. Fuente: END