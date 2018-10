29, Abril, 2015 29, Abril, 2015 3:49 a.m. 3:49 a.m.

FLOYD MAYWEATHER ES FAVORITO EN LAS APUESTAS EN NICARAGUA

Pero además de ver, muchos pondrán en juego algo de dinero con apuestas en línea o directas en los casinos nacionales. Una de estas compañías, con una amplia experiencia es Nicabet, con presencia en ocho sitios, y que estará de manteles largos este fin de semana con la llamada “Pelea del Siglo”. “Hasta el momento tenemos muchas apuestas a la pelea, porque indudablemente es una gran pelea. Pero cuando se haga el pesaje, esperamos una avalancha de público apostando a las diversas proposiciones que salen en los últimos dos días”, indicó Verónica Hernández, administradora de sucursales de Nicabet. Mayweather -225 Según Hernández, actualmente las apuestas se inclinan a Mayweather, lo que significa que los apostadores arriesgan más dinero para ganar. En el llamado “Money Line”, las apuestas de triunfo directo están -225 para Mayweather y +185 para Pacquiao. Esto quiere decir, que para ganar 100 dólares con Mayweather, deben apostar 225 dólares, y para ganar 185 dólares con Pacquiao, la apuesta debe ser de solo 100 dólares. En ambos casos, se llevarían lo que apuestan más lo que aspiran a obtener, si el resultado coincide. “Hay gente que ahora mismo está confiando en Pacquiao, pero la afinidad de la mayoría está con Mayweather. Según los expertos, Mayweather es el favorito, pero todo puede pasar en una pelea como esta”, indicó Hernández. “Cuando se ve una línea negativo a un boxeador (ejemplo: -225 a Mayweather) ya se sabe que ese peleador es el favorito”, dijo. “Lo mínimo que se puede apostar son 50 centavos de dólar y el máximo lo que usted pueda”, reiteró. Otras opciones El Over de la pelea entre Pacquiao y Mayweather está en -310 (apostar 310 para ganar 100 dólares) porque todo mundo piensa que el pleito irá a los 12 rounds. En el caso del Under, la apuesta está en +255, porque los expertos consideran que no habrá nocaut. Pero si se diera el nocaut antes del 11.5 rounds, el que apueste 100 dólares ganará 255 dólares. “Hasta un día antes del evento, vamos a tener todas las preposiciones para nuestros clientes. Son preposiciones que van desde decisión dividida, unánime, mayoritaria, empate, que se acaba en el primero, segundo, tercero, hasta el round 12, y muchas otras variantes que estarán disponibles para todos”, explicó Hernández. END