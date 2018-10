29, Abril, 2015 29, Abril, 2015 6:24 a.m. 6:24 a.m.

GOBIERNO ENTREGA TÍTULOS DE PROPIEDAD A RETIRADOS EL EJÉRCITO

El gobierno, a través de la Intendencia de la Propiedad (IP) hizo entrega de sus títulos de propiedad a 128 ex miembros del Ejército Popular Sandinista (ahora Ejército de Nicaragua) y de la ya desaparecida Resistencia Nicaragüense, que ahora en reconciliación trabajan como pequeños agricultores produciendo alimentos. Yara Pérez, de la Intendencia de la Propiedad, detalló que se están cumpliendo las orientaciones del presidente de la república, Daniel Ortega Saavedra, de fortalecer las capacidades productivas de los nicaragüenses, en este caso restituyendo el derecho a la tierra a hombres y mujeres. “Hoy le estamos cumpliendo a estos compañeros, se les está entregando más de 600 manzanas de propiedad, unas cinco manzanas aproximadamente a cada uno de ellos, beneficiando a unas 390 personas indirectamente, les estamos dando respuesta ya que por años habían venido demandando y aquí estamos cumpliendo el mandato del presidente Daniel Ortega, el mandato de Rosario Murillo, de cumplirle a todo el pueblo de Nicaragua, de tener derecho a un lote, a una parcela para que puedan producir la tierra”, dijo Pérez. Indicó que durante los últimos 8 años, el Gobierno Sandinista ha brindado seguridad jurídica a más de 200 mil familias en todo el país y en este 2015 se tiene la meta de entregar 30 mil títulos de propiedad a igual número de familias en las zonas urbanas y rurales. “Estamos trabajando en las metas de los próximos años, ya estamos trabajando las de este año, ya le estamos restituyendo el derecho a la propiedad a las familias nicaragüenses, que estaban olvidadas y que no tenían un techo digno o no tenían la seguridad jurídica de sus parcelas, de sus lotes”, concluyó Pérez. Los protagonistas de esta nueva entrega de títulos son originarios de Masaya, Estelí, Rivas y Matagalpa. 19 Digital