COSEP DENUNCIA A ALCALDÌA DE SAN JUAN DEL SUR POR DERRIBO DE MURO EN PLAYA MADERA

El presidente del COSEP Jose Adan Aguerri denunciò el actuar de la alcaldía de San Juan del Sur que mandò a derribar un muro en una propiedad de Playa Madera por estar supuestamente cerca de las costas. Lo extraño para el COSEP es que luego, la municipalidad autorizó la construcción de un negocio donde se encontraba el muro. Propietarios denuncian que la municipalidad mandó a botar el muro al recibir notificación que en 8 horas lo botarían. ‘’Tenemos que ser cuidadosos porque no conocemos a fondo la situación de propiedad, pero sì se debe respetar que la Ley de Costa estableció un periodo de 5 años para delimitar lo que es de uso público y privado y ese tiempo ya pasó, pero la comisión privada no ha sido convocada y pedimos al gobierno que se empiece a trabajar en esta delimitación’’, manifestó Aguerri. Cabe destacar que el director del COSEP considera que en el acceso a las costas en Playa Madera no hay delimitación y esto no viene a discusión. ‘’Pero a la vez la alcaldía está permitiendo que hoy mismo se construya frente a la costa donde no corresponde, otros tipos de negocios, y no puede otorgar este tipo de concesiones que la ley prohíbe’’, aclaró. 100% Noticias