30, Abril, 2015 30, Abril, 2015 11:10 a.m. 11:10 a.m.

LLUVIAS DEJARON AFECTACIONES EN 94 VIVIENDAS EN 24 BARRIOS DE MANAGUA

De acuerdo al compañero Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, las lluvias registradas en las primeras horas de la mañana, causaron afectaciones menores en unas 94 viviendas ubicadas en 24 barrios de la capital. Moreno y otros funcionarios de la municipalidad, realizaron un recorrido por diferentes puntos de la capital, principalmente aquellos calificados como vulnerables cuando se presenta el invierno. Informó que las mayores afectaciones se registraron en barrios del Distrito VII de Managua, lugar donde la lluvia se dio con mayor intensidad. “Tenemos 24 barrios con afectaciones, en 22 de estos las afectaciones son menores, no tenemos grandes afectaciones, pero hay dos barrios que sufrieron daños”, declaró Moreno, cuando precisamente se encontraba en el sector del barrio Los Laureles Sur, lugar donde se reportó la caída de un muro de considerable tamaño, a consecuencia de las corrientes de agua. En ese lugar, las corrientes ocasionaron daños en 21 viviendas abnegadas, con afectaciones muy importantes. Subrayó que al conocerse de la situación, los compañeros del Distrito VII de la alcaldía y del Frente Sandinista, se personaron al lugar para brindar su solidaridad y acompañamiento a todas estas familias. Obras municipales no sufrieron daños “Este es un punto crítico que hemos tenido por varios años (…) la gente está asentada en el cauce natural, es un poco complejo las soluciones, ahorita estamos haciendo algunas obras de mitigación que van a resolver por las lluvias, si hubieran lluvias el día de hoy, pero no es la solución definitiva, la solución definitiva aun tiene que buscarse, estamos trabajando para encontrarla”, señaló Moreno. El otro punto con afectaciones, se ubica en el barrio Santa Rosa, lugar en que se reportan 4 casas abnegadas. También se registran tres viviendas con riesgo de derrumbe en el Distrito V y otras zonas. Moreno certificó que las lluvias no causaron daños en las principales obras que en esto momento está construyendo la alcaldía, tales como el puente a desnivel por el sector de Rubenia, las obras de drenaje en los barrios Ayapal y Mirna Ugarte, entre otros. 19 Digital