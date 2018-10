01, Mayo, 2015 01, Mayo, 2015 1:49 a.m. 1:49 a.m.

ENRIQUE IGLESIAS EN NICARAGUA

Hoy Nicaragua tiene un huésped de lujo. Enrique iglesias llega una vez más a entregar su alma sobre el escenario. El español multipremiado ayer realizó una presentación de alto nivel en los Premios Latin Billboard en los que tuvo 19 nominaciones y por supuesto, no se fue con las manos vacías. El artista que ha visitado la tierra de Darío en tres ocasiones durante los mejores momentos de su carrera, ha dicho en una reciente entrevista con El Nuevo Diario, que se siente muy ansioso de regresar y que trae consigo un repertorio especial en el que hará un recorrido por las canciones más memorables de su trayectoria, mismas que fusiona con sus más recientes éxitos que lo mantienen en su gira Sex+Love. Si algo se puede decir del hijo de Julio Iglesias es que tiene una humildad que éxito y fama no son capaces de restarle. Ser el hijo de un famoso no fue un plus, él quiso siempre brillar con luz propia y por ello empezó a abrirse camino con un seudónimo hasta demostrar su talento. En su visita a Nicaragua en 2008, ya se conocía a un artista consolidado y muy humano, por aquellos días había sido galardonado con un disco oro y otro de platino por el disco “UNO: 95/08”; en 1996 tuvo su primer contacto con este país centroamericano, no para brindar un concierto a multitudes como hoy en día, sino para realizar una gira promocional. Si tenés Club Movistar podrás obtener un 15 por ciento de descuento al comprar tus boletos, de igual manera con tus tarjetas LAFISE, además con estas formas de pago podrás contar con un 50 por ciento menos en la compra de Preferencia B. Podés adquirirlos en línea a través de www.todoticketni.com y puntos físicos en Crepe Lover’s. La taquilla estará abierta a partir de las 12:00 m. de hoy. Habrá dos taquillas disponibles: la primera ubicada sobre la pista de la Unan-Managua, y la segunda ubicada en la pista suburbana hacia el ingreso de la localidad Preferencia. Las puertas estarán abiertas para el concierto a partir de las 6:00 pm. END