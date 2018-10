01, Mayo, 2015 01, Mayo, 2015 2:08 a.m. 2:08 a.m.

NICARAGUA ÚNICO PAÍS DEL ISTMO QUE PAGA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADOR POR RENUNCIA

Nicaragua es el único país centroamericano donde si un trabajador renuncia tiene derecho a una indemnización, pero también es el más económico al momento de pagar la liquidación cuando un empleado es despedido, explicaron abogados del bufete García Bodán & Asociados. Por otro lado, de acuerdo con el sistema laboral de Centroamérica, Nicaragua es el país en el que los empleados gozan de más vacaciones: 30 días por año, superando, por ejemplo, los 15 días que se garantizan en Guatemala y El Salvador. Carlos Téllez Páramo, socio director en Nicaragua del bufete García & Bodán, que tiene presencia regional, indicó que todos los países de la región tienen una estructura legal bastante similar en materia laboral, aunque difieren en algunos detalles importantes. “En el caso de Nicaragua, por mucho tiempo se consideraba que si renunciabas a tu trabajo entonces perdías el derecho a indemnización, pero de un cierto tiempo para acá las autoridades laborales han dicho que no se pierde, sino que ganás por antigüedad”, explicó. Asimismo, indicó que a pesar de que son estructuras diferentes, en todos los países posiblemente “a nivel de inversionistas es más atractiva la regulación en Nicaragua, particularmente porque tiene un tope de cinco meses de indemnización, en comparación con los países vecinos”, afirmó. “En todos los países las indemnizaciones aplican a partir de un despido injustificado. En el caso de Nicaragua, tenés una indemnización aunque hayas renunciado”, agregó Téllez Paramo. Diferencias En Nicaragua, como en el resto del mundo, se celebra hoy el Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido, comentó que los tipos de terminación de contratos laborales son similares en toda Centroamérica porque se puede terminar por mutuo acuerdo, por renuncia, por causa justificada y sin justificar. Pero en el caso de Nicaragua es el más económico para los empresarios o inversionistas. Por ejemplo en Honduras, manifestó Ricardo Duarte, del bufete García Bodán & Asociados, para despedir a un obrero se tiene que hacer “una audiencia de descargo que consiste en convocar a la persona con dos testigos que son los mismos trabajadores”. La indemnización es mayor porque se toma en cuenta “todo el período que el trabajador haya laborado en la misma empresa”. El jurista Oscar Villalobos, de Costa Rica, comentó que en su país “se paga un máximo de 20 días de salario por cada año (trabajado)”. Mientras, José Rosales Cano, asociado de García & Bodán Guatemala, dijo que la indemnización se calcula tomando “como base en promedio los salarios devengados durante los últimos seis meses”. “Hay despidos sin justificar en todos los países, pero las indemnizaciones son mayores. Mientras si es una renuncia en el resto de países, menos aquí (Nicaragua), solo se dan las prestaciones sociales, pero pierden las indemnizaciones porque cuando alguien te causa un daño renunciando se pierde ese derecho”, aseguró Téllez Páramo. Similares En todas las legislaciones de la región, se busca favorecer a los trabajadores y en caso de duda en los juicios laborales se optará por el beneficio para el empleado, insistió Téllez Páramo. “En Nicaragua en el caso de las apelaciones por despidos se tenía problemas en eso, pero hace un par de años se estableció un procedimiento laboral oral que fue positivo, porque hay una reducción de los plazos que no pasa de treinta o cuarenta días”, agregó. Finalmente, comentó que antes no había jurisprudencia laboral, pero cuando se estableció el Tribunal Superior Laboral “nos igualamos a los otros países de la región”. Desempleo, principal problema Situación • El desempleo se ha convertido en la principal preocupación de la población, superando inclusive a la pobreza. Un 28.1% de los nicaragüenses considera que el desempleo es el principal problema que enfrentan, según la última encuesta de opinión pública realizada por la firma encuestadora M&R, del 17 al 30 de marzo de 2015. En la encuesta realizada por la firma encuestadora entre el 21 de junio y el 4 de julio de 2013, era el 29.1% de los entrevistados quienes consideraban que el principal problema del país era el desempleo. Marcial Cabrera, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), valoró como positivos los esfuerzos del Ministerio del Trabajo de “cuidar los intereses de los trabajadores”; sin embargo, dijo que “aún se necesitan más inspecciones para que cumplan sus funciones de tutelar por el bienestar de miles de nicaragüenses”. END