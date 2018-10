01, Mayo, 2015 01, Mayo, 2015 4:06 a.m. 4:06 a.m.

MUNICIPIOS QUIEREN EXPLOTAR SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

El experto mexicano en turismo internacional, Francisco Zamorano, participó este jueves en el Encuentro Nacional de Alcaldes, con el objetivo de compartir con las autoridades locales la necesidad de que los municipios de Nicaragua desarrollen estrategias turísticas, aprovechando sus propias potencialidades culturales, productivas, paisajísticas e históricas. Zamorano es un gran conocedor de Nicaragua, y señaló que luego de recorrer el país ha identificado muchos atractivos que deben ser aprovechados. Éste subrayó que hay lugares del país donde se da mayor énfasis a ciertas potencialidades, sin aprovechar otras que también pueden atraer a los turistas. En este sentido, indicó que los municipios del norte, además de tener una buena artesanía, tienen un sector productivo que vale la pena aprovecharlo. Especial énfasis hizo a lo que llamó “microhistoria” de cada municipio. “Son pretextos excelentes para generar rutas y recorridos de manera integral”, afirmó Zamorano, quien se muestra muy atraído particularmente por la ruta del General Sandino. No obstante, recordó que a los atractivos hay que agregar infraestructura y la voluntad de las localidades “para hacerse protagonistas del turismo”. Para Zamorano, un hecho fundamental que da fortaleza a Nicaragua es el involucramiento de las diferentes instituciones junto a los gobiernos locales. Conscientes de ello se mostraron los alcaldes, para quienes invertir recursos en el mejoramiento del acceso a esos sitios es una pieza fundamental para potenciar aquellos atractivos que aún no están siendo explotados. El Alcalde de San Rafael del Sur, Noel Cerda, señaló que esta localidad junto a Villa El Carmen cuentan con unos 45 km de playa, aunque solo el 20% es aprovechado. Cerda dijo que efectivamente hay que diseñar una estrategia para aprovechar todos esos recursos, aunque recordó que la gran limitante sigue siendo la infraestructura carretera hacia aquellas playas que aún no están siendo explotadas turísticamente. Por su parte el Alcalde de León, Roger Gurdián, subrayó que últimamente se ha estado aprovechando el surf, el cual se perfila como un nuevo atractivo. Refirió que se está trabajando en la limpieza de un canal entre Poneloya y Corinto. La idea es que este le venga a dar un valor más al potencial turístico del municipio. El alcalde también refirió la necesidad de explotar más el turismo investigativo de la Isla Juan Venado, la cordillera volcánica y, por supuesto, la infraestructura colonial de la “Ciudad Metropolitana”. Romero indicó que el proyecto del Gran Canal será sin lugar a dudas otra bendición para Nandaime, por lo que desde ya se están planificando y activando fincas agroecológicas y hoteles para aprovechar las nuevas perspectivas que se están abriendo. 19 Digital