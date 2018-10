TAXISTAS AMENAZAN CON SUBIR EL PASAJE

“Que alguien explique”

La tendencia alcista en los precios de los combustibles por cuarta semana consecutiva en el presente año, “amenaza” con provocar un incremento en el precio de las carreras de taxi. “Ahora lo que vamos a tener que hacer es ir viendo cómo ajustamos el precio, porque si el combustible sigue subiendo, entonces ya las carreras de 30 pesos pronto van a desaparecer”, expresó Juan Torres, responsable de la junta de vigilancia de la cooperativa de taxis “Arlen Siu”. El tesorero de la cooperativa de taxis “Nicaragua Libre”, Horacio Rosales, también coincide con Torres en el sentido de que los que se dedican enteramente a esta actividad, apenas reúnen dinero para subsistir. “Se supone que este es un negocio, pero dejó de ser rentable desde hace rato. El taxi es un medio de subsistencia y ninguno de nuestros socios, cuyas familias dependen de estos ingresos, tiene capacidad de reponer su vehículo cada cuatro o cinco años, por eso ves más del 50% de los taxis en mal estado”, manifestó Rosales. Respecto al subsidio de 16 córdobas por cada galón de combustible que reciben los taxistas de Managua, considera que cada semana este “se evapora” poco a poco con las continuas alzas. “La cantidad de combustible que le poníamos con 100 pesos en diciembre o enero, hoy es cada vez menor, y así el subsidio se nos evapora poco a poco cada semana. Hay gente que piensa que el subsidio es dinero que nos pasan, pero no es así, el subsidio funciona solo si consumís combustible y tampoco es ilimitado, es válido solo para cinco galones por día”, comentó el taxista Nelson Mayorga, de la cooperativa “Guardabarranco”.Algunos usuarios del servicio de taxi consideran que ni en diciembre ni en enero, cuando la gasolina estuvo más barata, los taxistas redujeron la tarifa, sino que la mantuvieron igual. “Cuando el petróleo bajó bastante y el precio de la gasolina estuvo bajo, ellos (los taxistas) sacaban jugosas ganancia, porque no bajaron la tarifa nunca, a nosotros los usuarios jamás nos han favorecido, peor ahora que otra vez el petróleo va para arriba cada semana”, indicó Marlene Rivera, habitante de la colonia Miguel Bonilla.“En todas partes bajó bastante el combustible, menos aquí. Y Se supone que al país nos viene directo, más barato desde Venezuela, y de aquí sale a otros países de Centroamérica, es decir que somos abastecedores, pero después no entendemos cómo es que Honduras y El Salvador tienen combustibles más baratos que nosotros”, se preguntó Juan Torres, responsable de la junta de vigilancia de la cooperativa de taxis “Arlen Siu”.“Otra gran pregunta sin responder es que cuando el barril de petróleo alcanzó su máximo histórico de 130 dólares, aquí el galón de combustible llegó a costarnos casi 140 córdobas, entonces ¿por qué hoy que el barril no llega ni a los 60 dólares, ya estamos pagando casi 120 córdobas por galón? ¿Quién debe explicarnos eso? Entonces, si sube a 120 dólares el barril, ¿aquí vamos a pagar más de 300 córdobas por galón?”, agregó Torres. Los directivos de cooperativas coincidieron en decir que el subsidio y las exoneraciones para llantas y baterías son beneficios insuficientes. “Si lo que recibimos es una dispensa en el pago del IVA por comprar llantas y baterías, pero el resto de repuestos nosotros tenemos que comprarlos en el mercado local… el taxi nos da para medio sobrevivir y no alcanza ni para mandar a nuestros hijos a la universidad”, se quejó Luis Dominguez, de la cooperativa “San Sebastián”. END