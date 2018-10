02, Mayo, 2015 02, Mayo, 2015 5:43 a.m. 5:43 a.m.

DETENIDOS POR ASESINATO DE OFICIAL DEL EJÉRCITO EN RIVAS, SIGUEN SIN PROCESO JUDICIAL

El juez ejecutor, Israel Zelaya, nombrado por la Sala Penal I del Tribunal de Apelaciones de Managua, no logró ingresar ayer a las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocidas como “El Chipote”, para conocer sobre las detenciones de cuatro rivenses que fueron trasladados a estas celdas, como parte de las investigaciones del asesinato del oficial del ejército, Rafael Delgadillo Mora. Los detenidos son: Javier Ponce; Jean Carlos Jarquín Pérez, de 19 años; Margarita Santana, de 25; y Michell Soledad Morales. Los abogados de estas personas alegan que están detenidos ilegalmente porque ya se sobre cumplieron las 48 horas que manda ley para estar detenidos y ser llevados ante un juez. El asesinato de Delgadillo Mora, ocurrió minutos después de las diez de la noche del 15 de abril en una calle del barrio Gaspar García Laviana y desde esa fecha la Policía ha realizado decenas de entrevistas y también han detenido a varias personas, pero han mantenido el hermetismo sobre el caso. Acciones Los operativos más fuertes fueron realizados el martes 28 de abril cuando capturaron a las 7:00 am, a Jarquín Pérez entre el kilómetro 107 y 108 de la carretera Panamericana Sur y a las 6 de la tarde detuvieron en el barrio Carlos Aguilar, a Ponce, a quien le ocuparon una camioneta doble cabina, placa RI 8266 y una motocicleta. Tres horas después, el operativo se extendió hasta la zona sur del barrio La Puebla, donde los agentes de la Policía Nacional de Managua llegaron a detener a Santana y culminaron en Tola con la captura de Morales. Auralila Zapata, abogada de Ponce confirmó que los familiares de los 4 interpusieron en el Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso Exhibición Personal por Detención Ilegal y como resultado se nombró como juez Ejecutor “al juez Israel Zelaya pero del portón del chipote no pasó y los oficiales alegaron que era feriado y que nadie lo podía recibir”, acotó. Los familiares de los detenidos señalan que ni siquiera saben con certeza en donde los tienen detenidos y que no pueden ni entregarles alimentos y vestuario. En Rivas, la Policía también realizó operativos en la zona fronteriza de Costa Rica, como parte de las investigaciones del asesinato del cambista Wilbert Antonio Matamoros, de 29 años. El cambista fue asesinado de varias estocadas que le propinaron sujetos que llegaron a las 7 de la noche del 25 de abril hasta su casa ubicada en Sapoa. Como parte de los operativos, la Policía detuvo a tres mujeres y cuatro varones. END