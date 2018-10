04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 1:43 a.m. 1:43 a.m.

FUERTE OLEAJE QUE AFECTA EL PACÌFICO DEL PAÍS, CONTINUARÀ LOS PRÓXIMOS DÍAS

Las fuertes marejadas que están afectando las costas del pacífico podrían continuar en los próximos días, con olas que alcancen alturas de entre 1.8 y 3 metros promedio, siendo siempre más altas en horas de la tarde y noche, según estimaciones del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). En una nota circulada por la institución, el INETER recomienda a bañistas y embarcaciones tomar medidas de precaución ante este fenómeno, y a las familias que viven en las zonas costeras estar atentas al oleaje, sobretodo durante las mareas altas La hora de las mareas altas pronosticadas es: - Domingo 03 de mayo: 02:11 am y 02:32 pm - Lunes 04 de mayo: 02:53 am y 02:11 pm - Martes 05 de mayo: 03:33 am y 03:50 pm - Miércoles 06 de mayo: 04:13 am y 04:29 pm Recomendaciones: Se recomienda tomar medidas de precaución los bañistas en las playas y las embarcaciones pequeñas principalmente en las salidas de ríos, esteros y playas. De igual manera, se recomienda a las familias que habitan en zonas costeras, estar atentos al oleaje sobre todo durante las mareas altas que ocurren por la noche y tomar las medidas de precaución. El INETER continúa vigilando de manera permanente y estará informando la evolución de este fenómeno. 19 Digital