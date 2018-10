04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 4:43 a.m. 4:43 a.m.

VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL EN LA CALLE, SON ADOLESCENTES

La mitad de las mujeres consultadas por M&R consultores admitió que recientemente estuvo expuesta a algún tipo de mensajes o acciones por parte de desconocidos en la calle, lo que ellas consideran como acoso. Las principales afectadas son las adolescentes de entre 16 y 19 años, ya que 8 de cada 10 expresó sentirse enojada por haber sido blanco de algún tipo de expresiónverbal o acción por parte de hombres, solo por llevar como vestimenta licras, shorts, minifaldas o escotes. Lejos de sentirse halagadas o de recibir de buena manera cuando hombres desconocidos les hablan en las calles con intenciones sexuales, casi la totalidad de las mujeres sienten enojo o repudio ante los mensajes o acciones que van dirigidos hacia sus cuerpos, según los resultados de la encuesta de M&R Consultores. El psicólogo Allan Reyálvarez, analista de datos en M&R Consultores, opinó que los resultados del estudio desmitifican un poco la creencia cultural de algunos hombres de que a las mujeres les agrada que en la calle les digan algo. “Hombría” “Vale la pena seguir estudiando el caso a través del tiempo, pues a los hombres cultural y socialmente nos dicen que en la calle tenemos que enamorar a las mujeres para demostrar hombría, pero definitivamente para ellas es desagradable que un desconocido las exponga a una situación de este tipo”, concluyó el analista. El 98.7% de las mujeres encuestadas respondió que les causa sentimiento de enojo o repudio que un hombre les roce con sus partes íntimas el hombro o el trasero, dentro de una unidad de transporte colectivo, mientras que al 1% esa acción les resulta indiferente y solo el 0.6% respondió que le agradaba. Al menos 4 de cada 10 adolescentes, entre los 16 y 19 años, y 4 de cada 10 mujeres entre los 20 y 29 años, expresaron que recientemente habían sido víctimas de roces de los genitales de algunos hombres en su trasero o el hombro, cuando viajaban en unidades del transporte colectivo. La misma cantidad sufrió manoseos o intentos de manoseos. Con relación a las acciones de manoseo o el solo intento de manoseo que realiza un hombre contra las mujeres, el 97.6% de las mujeres considera que también les provoca un sentimiento de enojo o repudio; al 1.7% le resultó indiferente y un 0.6% lo señaló como algo agradable. Las adolescentes Según los resultados, son las adolescentes las que más sufren el acoso en las calles. El estudio considera adolescentes a las mujeres de entre 16 y 19 años. El informe Nicaragua en Cifras, divulgado por el Banco Central, indica que en Nicaragua hay 323,138 mujeres que tienen entre 15 y 19 años. M&R Consultores precisa que las adolescentes de entre 16 y 19 años son las que más sufren en las calles cuando los hombres se refieren a su cuerpo, vestimenta, insinuaciones sexuales, manoseos o intentos de manoseos, miradas morbosas, silbidos y persecución. En menor medida sufren ese tipo de acoso las mujeres que tienen entre 20 y 29 años; así como las que tienen entre 30 y 39 años; o las que son mayores de 40 años. Los resultados de M&R Consultores, sin embargo, reflejan que en todos estos segmentos la mayoría dice que recientemente ha sufrido algún tipo de acoso callejero. No a los morbosos Cuando un hombre mira a una mujer con morbosidad, el 93.8% de las mujeres entrevistadas dice experimentar el mismo sentimiento de enojo o repudio; a un 5.5% le resulta indiferente y solo el 0.7% lo califica como algo agradable. El 95.3% considera esta acción como un acoso, mientras un 3.3% de las mujeres lo ve como un piropo, y el 1.4% lo valora como un halago. Al 90% de las mujeres les molesta que un hombre las persiga por la calle y un 95.1% cree que esta acción es un acoso, aunque hay un 3.8% que lo percibe como un piropo y solo el 1.1% lo estima como halago. Rechazo a silbidos Un 73.3% de las mujeres abordadas expresó que les desagrada que un hombre les lance un silbido cuando van por la calle. Un 76.6% considera esta acción como una forma de acoso, aunque hay un 20.4% que reacciona con indiferencia y a un 6.2% le agrada los chiflidos masculinos. Hay ocasiones en que los hombres dicen a las mujeres en la calle frases como: Te acompaño, cómo te va, que te vaya bien amor (o muñeca, etcétera.), lo que también provoca enojo en 6 de cada 10 mujeres entrevistadas. “Es acoso, no piropo” “La opinión de 9 de cada 10 mujeres que participaron en esta encuesta deja claro que este tipo de acciones y expresiones provenientes de hombres desconocidos de la calle son consideradas como acoso y no un piropo, como suelen creer algunos hombres”, señala entre sus hallazgos el sondeo realizado por M&R Consultores. El reciente estudio se realizó del 17 al 30 de marzo del presente año, y la población sujeto de estudio eran mujeres nicaragüenses de 16 años a más, residentes en sectores urbanos, semi-rurales y rurales de todo el país, incluyendo la Costa Caribe y Río San Juan. La técnica de recolección de datos fue la encuesta cara a cara, en los hogares de las entrevistadas, que constó de 900 elementos muestrales, aplicados en 17 departamentos del país, abarcando a un total de 50 municipios. La encuesta posee un margen de error de +/- 3.25 % y un nivel de confianza del 95%. END