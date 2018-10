04, Mayo, 2015 04, Mayo, 2015 11:04 a.m. 11:04 a.m.

ADVIERTEN A PRODUCTORES DE NO SEMBRAR ANTICIPADAMENTE

La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) estima que aunque en este 2015 hay perspectivas productivas muy favorables, los productores nacionales deben ser muy precavidos con las lluvias de mayo. En este sentido, el Presidente de la UNAG, Álvaro Fiallos, exhorta a los agricultores a abstenerse de iniciar la Siembra de Primera mientras no se haya instalado definitivamente la época lluviosa. “No nos precipitemos en ir a sembrar porque ya llovió. Esperémonos, tengamos paciencia”, indica Fiallos al ser consultado sobre el tema. “Hay que esperar que se humedezca bien la tierra. La tierra está bien seca, puede ser que esté húmeda en la superficie pero (la humedad) no ha entrado todavía lo suficiente”, explica. El agremiado subraya que se ha pronosticado una canícula muy severa que podría poner en peligro “una siembra demasiado tardía”. Ante ello, afirma que lo idóneo es que se vaya analizando el desarrollo del invierno. Positivos con la producción El Presidente de la UNAG se muestra, sin embargo, muy optimista con la producción de este año. “Nosotros somos positivos, somos siempre optimistas y creemos que este año nos va a favorecer bastante, porque todos los acuerdos internacionales es que (habrá) el fenómeno de El Niño, pero va a estar en condiciones leves, no va a ser tan severo”, indica. “Si eso es así, las lluvias el resto del año van a ser relativamente normales”, manifiesta. Fiallos señala que en Primera generalmente lo que se siembra son granos básicos (sobre todo maíz), de tal manera que las proyecciones son cultivar unas 60 mil manzanas de frijoles y unas 200 mil de maíz. Para esta organización es importante aprovechar las áreas de siembra de la zona norte del país, donde hay más seguridad en las precipitaciones. Bancos de semillas criollas Como consecuencia de la variación climática, la UNAG ha estado acompañando al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el desarrollo de nuevas variedades y en el rescate de las semillas criollas. De acuerdo a Fiallos hasta la fecha ya se han organizado más de 250 bancos comunitarios de semillas, los cuales abastecen al pequeño productor. En cuanto al ganado, la grave sequía del año pasado obligó a muchos productores a trasladar sus animales hacia los lugares más lluviosos. Esto fue fundamental para que actualmente haya abastecimiento lechero. 19 Digital