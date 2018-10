05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 3:14 a.m. 3:14 a.m.

GÜIRISEROS PARALIZAN LA ACTIVIDAD MINERA EN BONANZA

Millonarias pérdidas se calculan por el paro en las operaciones mineras en el municipio de Bonanza, Región Autónoma del Caribe Norte, donde decenas de mineros artesanales protestan desde la tarde del domingo porque consideran que la empresa minera Hemco les reporta menos porcentaje de oro en las toneladas de broza que le venden. Mediante un comunicado Hemco manifestó su política de apertura para atender las inquietudes de los mineros artesanales y destacó que “el pasado 16 de abril en una reunión con todos los líderes de cooperativas del municipio de Bonanza y en presencia de autoridades nacionales, se establecieron acuerdos en relación con distintas situaciones como las reubicaciones en zonas seguras y el análisis de las muestras químicas, de las cuales Hemco ha cumplido sus compromisos”. Sin embargo, los manifestantes acusan de parcializarse a quienes los representaron en dicha reunión y consideran que la empresa pretende “barrerlos” en el análisis químico que se realiza para determinar el porcentaje de oro que contiene cada tonelada de broza, según declaraciones de Marcelino Herrera, uno de los líderes de la protesta. Herrera aseguró que los más de mil “güiriseros” que participan en el paro de labores indefinido se movilizaron a los planteles de procesamiento de oro de Hemco, para presionar el paro de sus operaciones. Daños a la economía En el comunicado, dado a conocer por la vicepresidenta de Relaciones Empresariales, Marcela Castillo, Hemco informó que fueron obligados a suspender operaciones advirtiendo el efecto negativo que eso representa para la economía local. “El cese de operaciones tiene resultados negativos para la economía de este municipio, cuya base es la minería, debido al paro, Hemco no puede comercializar su producción semanal, lo que provocará irregularidades en el flujo de ingresos que podrían afectar la programación de compromisos económicos regulares, entre ellos el pago a los mineros artesanales por su broza”, expresa la comunicación. José Ángel González Pérez explicó que diariamente entregan unas 3,500 toneladas de broza a la minera. Una comisión encabezada por el secretario político del Triángulo Minero, comisionado mayor en retiro Otilio Duarte, viajó a Bonanza para tratar de mediar en el caso y poner fin al paro. Ayer en Bonanza, el Gobierno municipal suspendió labores ante la amenaza de los manifestantes de tomarse las instalaciones. En horas de la noche la situación se mantenía tensa, ante la posibilidad de que las protestas se salieran de control. No obstante, el comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, jefe de la delegación departamental de la Policía Nacional del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, aseguró que durante el día las protestas transcurrieron de manera pacífica. “Nuestros oficiales están de cara a mantener el orden público, es decir en función de prevención de alteraciones, principalmente en los puntos vulnerables”, reiteró el jefe policial, El comisionado mayor Pérez Woo sostuvo que el transporte ha circulado con normalidad y las afectaciones se centran en las operaciones mineras. Fuentes vinculadas al sector estiman que la afectación económica por no sacar la producción de la última semana es de aproximadamente 1 millón 428 mil dólares. END