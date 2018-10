05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 4:08 a.m. 4:08 a.m.

ATENCIÓN MÈDICA EN LOS MERCADOS GARANTIZA SALUD DE COMERCIANTES

El Puesto de Salud del Mercado Israel Lewites se ha convertido en una importante opción para los comerciantes y compradores que transitan este populoso centro de compras de la capital, dado que pueden realizarse los chequeos médicos necesarios sin descuidar sus negocios o sus compras. Este puesto médico fue inaugurado en octubre del 2014, con el fin de atender a 3,500 comerciantes y 3 mil visitantes, y a seis meses de funcionamiento los comerciantes afirman sentirse muy bien atendidos. “Esto es importante, porque siempre que venimos a pasar consulta a este puesto médico nos atienden muy bien”, dijo el comerciante Diego Benedit, quien presenta problemas de presión alta y que en este puesto de salud se la controla. “Digamos que ha sido de mucha ayuda, porque tenemos la facilidad de hacernos exámenes que de pronto no teníamos tiempo para hacerlos, lo tenemos muy cerca y es muy bueno para nuestra salud, incluso yo he tenido clientes aquí que los he enviado para que sean atendidos”, comentó Otoniel Cárdenas. La Dra. Erika Pavón, responsable del Puesto de Salud, afirmó que al día se brindan aproximadamente 40 consultas a pacientes crónicos, mujeres embarazadas, mujeres que están planificando, niños, adolescentes y adultos que continuamente asisten para atender cualquiera de sus padecimientos, a quienes se les brinda el medicamento básico y en caso de necesitar otro tipo de tratamiento son remitidos al Centro de Salud de Altagracia. 19 Digital