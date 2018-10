05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 9:56 a.m. 9:56 a.m.

MONTEALEGRE HABLA DE UNIDAD Y EXCLUYE A PACTISTAS

La división entre los partidos y agrupaciones políticas que adversan al gobierno, se agudiza cada vez más. Eduardo Montealegre, dijo que las pláticas de unidad continúan, no obstante, el PLI decidió excluir de las negociaciones a aquellos que en el pasado pactaron con el FSLN y que actualmente funcionan como Partidos satélites. “Le decimos sì, a aquellos que no pactaron con Ortega, sì a aquellos que no se robaron los votos del pueblo y que se han sido de una sola línea, que no se han bandeado”, afirmò Eduardo Montealegre. Jorge Irías, vocero del Partido Liberal Constitucionalista, lamentò las declaraciones de Montealegre y recordó que la unidad de la oposición va más allá de los intereses de un solo Partido Político. “Lamentamos las palabras de Montealegre, el PLC, no excluye a nadie y las puertas de este Partido siguen abiertas para aquellos que quieran regresar”, manifestó Jorge Irías. Las pláticas de unidad entre el PLI y el PLC, fueron suspendidas desde el pasado 21 de octubre del 2014, cuando Montealegre rompió las negociaciones y llamò a la cúpula del PLC, “mercaderes de votos”. 100% Noticias