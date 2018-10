06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 1:53 a.m. 1:53 a.m.

NICAS CAMBIAN DE RELIGIÓN A MENUDO

El porcentaje de católicos en el país creció 5.5 puntos porcentuales en el último trimestre, al pasar de 45.9% en diciembre de 2014 a 51.4% en marzo de 2015, aunque en ese mismo período los evangélicos crecieron 3.7 puntos porcentuales (llegando al 34.5%), revela la más reciente encuesta del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, Edición XLIV, de M&R Consultores. La situación refleja que un sector de los nicaragüenses está migrando de religión, porque también ha disminuido el porcentaje de quienes no tienen una denominación religiosa, porque se han sumado a las creencias católicas o evangélicas. Por ejemplo, del total de católicos que hay, el 2.4% tiene 8.6 años de pertenecer a esta religión, y migraron del grupo de creyentes que no tenían denominación religiosa (1.4%). Solo el 0.7% procedía de los evangélicos, según el sondeo de opinión. En cambio, del 42.3% que dice tener 8.9 años de ser evangélico, el 26% migró del catolicismo y el 14.3 % de los creyentes sin denominación religiosa. Además, el 37.2% de los que tienen 8.7 años de ser creyentes que no pertenecen a denominación religiosa alguna, el 20.2% procede de los evangélicos y el 15.4% de los católicos. Mientras que el 60% de los que tienen 16.2 años de pertenecer a otras religiones, el 42.2% procede de los católicos y 15.6% de los creyentes sin denominación religiosa, explica el estudio. La encuesta se efectuó a 1,720 personas del 17 al 30 de marzo de este año. Análisis El director de M&R Consultores, Raúl Obregón, explicó que esto revela “que la mayoría de los evangélicos fueron católicos en algún momento y de igual manera ha habido una migración de evangélicos hacia el catolicismo, pero es poca, pues es mínima, y lo que se ve ahí es que de los católicos que quedan, el 97.6 (%) han sido católicos toda su vida”. Obregón aclaró que la encuesta de M&R Consultores no ahonda sobre las causas específicas de esa migración interreligiosa. Los hallazgos, dice, “debieran tener alguna utilidad” entre los grupos religiosos, “en el sentido de poder examinar a dónde están los puntos que ellos debieran de abordar para evitar que esa migración continúe”, mediante la aplicación de correcciones y estrategias. Sin denominación La investigación también revela que la gente sin denominación se redujo a la mitad en tres meses: en diciembre de 2014 eran el 20.3%, pero ahora constituyen el 10.9%. De los creyentes que no tienen denominación religiosa, el 37.2% tiene 8.7 años de estar en dicha condición, porque aparentemente se “desencantaron”. Los datos del estudio revelan que el 20.2% procede de los evangélicos; el 15.4% de los católicos y solo un 0.5% de los agnósticos y ateos. En cambio, el 60% que tiene 16.2 años de pertenecer a otras religiones proceden del catolicismo (42.2%); 15.6% de los creyentes sin denominación religiosa y solo el 2.2% de los evangélicos. Los no creyentes también disminuyeron, al pasar de 1% a 0.6 %; en cambio las personas que pertenecen a otras denominaciones (mormones, testigos de Jehová, anglicanos, etcétera) apenas han crecido en 0.6 puntos porcentuales, porque el año pasado eran 2% y ahora son 2.6%. Los encuestados Para realizar la investigación, M&R tomó en cuenta la opinión del 26% de personas de Managua; 15.4% del Sur Oriente; 11% de Occidente; 22.4% del Norte; 17.3% del Centro y 8% del Atlántico. En los departamentos del Centro, Occidente, Sur Oriente y Norte son donde la religión católica está más arraigada, porque representan el 61.6%, 57.7%, 57.4%, 50.5%, respectivamente, de los encuestados. Managua queda atrás con el 48.3%. El Caribe En el Caribe, el catolicismo “ha tocado” al 21.9%; mientras que los evangélicos representan el 66.4% de los consultados. En Managua los evangélicos constituyen el 35.5% y los católicos el 48.3%, en tanto los creyentes sin denominación representan el 12.5% en la capital, y los mormones y otros constituyen el 3.4%, en tanto que en el Caribe constituyen el 8.8%. El estudio destaca que entre las mujeres el catolicismo tiene adeptas, porque 52.1% de ellas se confesaron católicas y solo el 36% evangélicas. Finalmente, el director de M&R Consultores comentó que el estudio demuestra que el catolicismo y los evangélicos siguen teniendo la mayor cantidad de fieles, lo que revela que los nicaragüenses en su gran mayoría, --el 99%--, creen en Dios “y solo un poquito menos del 1% dice no creer en Dios”. END