06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 7:39 a.m. 7:39 a.m.

PIDEN CERRAR EL CHIPOTE POR SUSPUESTOS ACTOS DE TORTURA

El cierre de El Chipote, es lo que pide la Comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH), luego que el joven Francisco Javier Ponce Sanarrusia, apareciera ahorcado, el pasado domingo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, según un comunicado de la institución policial. El director de la CPDH, Marcos Carmona, alega que las condiciones en la cárcel del Chipote son tenebrosas y lamentables, donde posiblemente se efectúen actos de tortura psicológica y física. Por tanto según Carmona, es difícil de creer que el joven se haya ahorcado en una celda que no presta las condiciones para cometer el acto. ''Si hubiesen puesto al joven a la orden del juez, su estado de ánimo hubiera cambiado. Desde el momento que llegas al Chipote y te dicen que aquí te vas podrir, nadie te va ayudar; se infunde el temor, la persona se siente indefensa e impotente ante el poder de la policía. Es allí donde se practica la tortura psicológica, al estar en cuevas donde no se sabe si es de día o de noche’’, resaltó Denis Darce de la CPDH. El director de la CPDH enfatizó en la obligación que recae sobre la Policía Nacional de garantizar seguridad y derecho a la vida de la persona custodiada. ‘’La muerte del Sanarrusia es responsabilidad de la policía. Se debe investigar para que no queden dudas. Quizás, él (Ponce Sanarrusia) no soportó la estancia en el Chipote o la tortura, pudo deprimirse después de pasar más de 48 horas detenido de forma ilegal, sin avisar a su familia’’, explicó Carmona en el programa de 100% Entrevistas, dirigido por Lucía Pineda Ubau y trasmitido por 100% Noticias el Canal. Según ambos representantes de la CPDH, se pone al descubierto la carencia de legalidad durante el proceso de captura del hoy occiso, porque no informaron a la familia sobre el arresto, y aunque la policía puede detener a una persona por 48 horas, luego la autoridad judicial debe decidir el siguiente paso a tomar. ‘’El Código Procesal Penal indica que después de 3 horas, se debe informar a la familia del detenido, y de no aplicarse, se estaría violando los derechos constitucionales de la persona’’, precisó Darce. De acuerdo a datos brindados por la CPDH; en Nicaragua se reportan de 5 a 10 casos de tortura cometidos a personas que han sido encarceladas en celdas policiales. Sin embargo; este es el primer caso de muerte en el Chipote que conoce la CPDH. ‘’La Policía Nacional debe retomar una actitud profesional y abrir una investigación objetiva. Si no, estaremos ante la impunidad e insatisfacción del pueblo, y el discurso de que somos el país más seguro de Centroamérica va perdiendo valor y da lugar al crecimiento del temor hacia la misma policía’’, afirmó el director de la CPDH. Carmona mencionó que los familiares entregaràn fotos donde se muestra las heridas en el cuerpo de Francisco Ponce Sanarrusia. Pruebas de la supuesta tortura a lo que segùn, Vanessa Sanarrusia, fue sometido su hermano. A la vez, Denis Darce señaló que la CPDH ha perdido la fe en los procesos de investigación que realiza la policía en la defensa de los derechos humanos, y rememora la triste historia de la cárcel de El Chipote que ha venido cargándose en la espalda de los gobiernos desde la época somocista, la década de los 80, el periodo de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y el actual gobierno del FSLN con el Presidente Daniel Ortega. ‘’Podemos decir que este gobierno, se resiste a reconocer que existe la tortura en ese lugar (El Chipote), porque no se hace nada por clausurarlo’’, reiteró el defensor de los derechos humanos. ASAMBLEA NACIONAL DEBE INTRODUCIR INCIATIVA DE CIERRE DE EL CHIPOTE El ex diputado Agustín Jarquìn Anaya, también se pronunció a favor del cierre de El Chipote, argumentando que ese lugar posee condiciones inhumanas, donde èl mismo asegura estuvo encancerlado durante la època de guerra. ‘’Es lamentable ver un lugar oscuro, sin ventilación y màs lamentable aùn, que la institución policial se niegue a cerrarlo. Ese lugar no es nada digno, y tras la muerte del joven, la Asamblea Nacional debe discutir la iniciativa de cerrar El Chipote, con el fin de crear un espacio donde la familia visite a los privados de libertad ’’, afirmó Jarquìn. 100% Noticias