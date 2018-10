06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 8:20 a.m. 8:20 a.m.

EXIGEN RENUNCIA DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES

Un grupo de 20 personas pertenecientes a diversos movimientos de la sociedad civil junto a diputados y concejales del PLI, se plantaron a las afueras del Consejo Supremo Electoral, para exigir la renuncia de los actuales Magistrados electorales. A un poco más de un año que se efectúen las elecciones generales, este grupo de ciudadanos exigen la renuncia del presidente del CSE, Roberto Rivas y la de los demás Magistrados. Como parte de las protestas los manifestantes obstaculizaron por ratos la principal de vía de acceso a metrocentro. “Que se vaya Roberto Rivas, corrupto, ladrón”, gritò Kaled Toruño, miembro del Movimiento Juventud Patriótica. “Estamos a más de un año de las elecciones y no es como dicen ellos que faltando tres meses para las elecciones venimos a protestar, el pueblo está cansado de que su voto no sea respetado”, dijo Carlos Bonilla del Movimiento Democrático Nicaragüense. “Esta es una muestra representativa pero en las próximas semanas estaremos arreciando nuestras protestas para que estos Magistrados corruptos se vayan del Poder Electoral”, manifestó el diputado del PLI, Eliseo Núñez. Diputados sandinistas minimizaron las protestas asegurando que todos los procesos electorales en los que ellos han resultado ganadores, han sido transparentes. “El Frente Sandinista ha defendido las elecciones cuando las ha ganado como también ha respetado la voluntad del pueblo cuando los resultados de las elecciones no nos favorecen y creemos que las ultimas Elecciones han sido transparentes”, señalò la diputada sandinista Alba Palacios. “Las últimas encuestas reflejan la voluntad del pueblo en las urnas electorales que no me vengan a decir que hubo fraude”, expresò el diputado Wàlmaro Gutiérrez. 100% Noticias