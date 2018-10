06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 10:16 a.m. 10:16 a.m.

POLICIA Y MEDICINA LEGAL CONFIRMA QUE REO SE SUICIDÓ

El inspector de la Policía Nacional, comisionado general Pablo Emilio Avalos, y las autoridades del Instituto de Medicina Legal reiteraron en conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles por la tarde, que la muerte del reo Francisco Javier Ponce, quien fue encontrado sin vida en la mañana del pasado domingo de la Dirección de Auxilio Judicial, se trata de un suicidio. El comisionado Avalos reconoció que el reo no debió de haber ingresado al aérea de celdas con una camisa manga larga, que es la que utilizó para colgarse de las rejillas de ventilación e iluminación. ''Hemos tipificado como suicidio lo ocurrido en la mañana del domingo 2 de mayo, en la celda número 23 de Auxilio Judicial de Francisco Josè Ponce de 35 años. Dentro de las normas de la instituciòn judicial, los equipos de turno en la delegación policial, a eso de las 6.45 am que se realiza la inspección, se encuentra al ciudadano colgado de una rejilla que son para ventilación, y se emite una nota de prensa, seguida de una investigación del hecho'', expresó Avalos. Por su parte, el médico forense Juan Carlos Medina, quien realizó la autopsia, manifestó que los golpes que presentaba el cuerpo del reo, se los causó él mismo al momento de producirse el ahorcamiento. En relación a un moretón encontrado en la muñeca de la mano derecha, el forense explicó que se debe a la presión que se produjo con el roce constante de la mano esposada con la rejilla de la camioneta policial cuando fue trasladado de Rivas a Managua. ‘’No hubo lucha o golpes contra el occiso. Las causas de la muerte es por ahorcamiento que dificulta el transporte de oxígeno al cerebro. No se encontró lesión producto de pelea o defensa de un ataque’’, explicó Medina de IML. En desarrollo... END/100% Noticias